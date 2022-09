Van Gaal ging helemaal uit zijn plaat: 'Godverdomme, het is geen casino!’

Dat bondscoach Louis van Gaal wetenschappelijke tests uitvoerde in zijn zoektocht naar een penaltykiller voor het aankomende WK in Qatar, komt voor Boy Waterman niet als een een algehele verrassing. De 38-jarige doelman van PSV werkte in het verleden samen met Van Gaal bij AZ, waar hij de wind van voren kreeg na het niet tegenhouden van een strafschop.

“Ik kwam echt net bij AZ, we kregen een strafschop tegen en ik dook de verkeerde kant op”, zegt Waterman tegenover PSV TV. “Je hebt de afgelopen week (bij het Nederlands elftal, red.) kunnen zien dat Louis van Gaal traint op penalty’s en hij wil niet dat keepers een hoek gokken. Die wedstrijd wonnen we dik, volgens mij met 4-1. Toen kwamen we in de kleedkamer, iedereen was hartstikke happy.”

Ondanks de ruime zege was Van Gaal na afloop witheet op Waterman. “Het ging op dat moment ook goed met AZ, maar Van Gaal ging helemaal uit zijn plaat tegen mij: ‘Godverdomme, Waterman! Het is geen casino!’. Toen heeft hij er van alles uitgegooid. Ik was net basisspeler en het ging goed. Hij zei ook: ‘Ik weet niet of je al hebt getekend, anders zorg ik ervoor dat je niet tekent’. Kijk, van hem kan je het hebben, want hij is enorm eerlijk in je gezicht, maar hij zal je naar de buitenwereld toe altijd beschermen."

Ondanks dat Waterman bij AZ onder Van Gaal uiteindelijk op de bank belandde, koestert hij geen wrok richting de oefenmeester. “Bij hem had ik dat niet, want hij is altijd eerlijk geweest en beschermt je ook. Van Gaal is ook oprecht geïnteresseerd. Hij was ook hoofdtrainer van Ajax toen ik er in de jeugd speelde en Co Adriaanse was hoofd jeugdopleiding, maar die twee wisten alles van elke speler. Ook van familie, ze kenden broertjes en zusjes allemaal bij naam. Dat dwingt respect af en daar kijk je wel tegenop.”