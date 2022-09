Ook Liverpool en Arsenal willen Man City achterna met ambitieuze plannen

Woensdag, 28 september 2022 om 23:40 • Wessel Antes

Volgens The Guardian willen de eigenaren van Arsenal en Liverpool net als Manchester City een netwerk van clubs opzetten. De City Football Group heeft naast Manchester City meerdere clubs in de gelederen, en het is goed mogelijk dat Arsenal en Liverpool een soortgelijk project gaan starten volgens de Engelse krant.

Eerder sprak Amerikaan Todd Boehly, die inmiddels een aantal maanden eigenaar is van Chelsea, over de wens om meerdere clubs in handen te krijgen. Toenaderingspogingen om te investeren in Santos werden echter resoluut van tafel geveegd door de Brazilianen. Volgens The Guardian richt Boehly zich nu op investeringen van Chelsea in België en Portugal. Daarover zou hij zelfs contact hebben gehad met zaakwaarnemer Jorge Mendes, die de belangen van onder meer Cristiano Ronaldo behartigt.

Bij Arsenal is Stan Kroenke de grootaandeelhouder die veel ziet in deze plannen. De Amerikaanse biljonair heeft in Amerika de Colorado Rapids al in handen. Die clubs hebben ook al geruime tijd een samenwerkingsverband. De Amerikaanse markt is de afgelopen jaren een stuk interessanter geworden voor Europese clubs gezien de stijging van het algehele niveau in de Major Soccer League en de opkomst van grotere talenten bij de nationale ploeg van de Verenigde Staten.

Ook Liverpool ziet het volgens The Guardian zitten om meerdere clubs in handen te krijgen. Bij het gebruik van dit model met meerdere clubs is het makkelijker om spelers uit andere competities naar Engeland te halen en een werkvergunning te geven. Dat is belangrijk aangezien de regels daarvoor flink zijn aangescherpt sinds Engeland uit de Europese Unie is gestapt in 2020.