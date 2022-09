VZ 5: Oranje kent plaats in potindeling EK-kwalificatie; Miedema verschalkt Ajax

Donderdag, 29 september 2022 om 00:00 • Laatste update: 00:03

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Potindeling EK-kwalificatie: Oranje kan op zware tegenstander stuiten

Nu de laatste wedstrijden in de Nations League zijn afgewerkt, is ook de potindeling voor de EK-kwalificatie bekend. Het Nederlands elftal heeft zich door de finaleplek verzekerd van Pot 1, maar kan desondanks op een zware tegenstander stuiten. Frankrijk en Engeland maken door hun teleurstellende Nations League-campagne namelijk onderdeel uit van Pot 2. In Pot 3 zit onder meer Zweden. Turkije lijkt de zwaarste tegenstander uit Pot 4. Rusland is door de UEFA uitgesloten van deelname, Duitsland is als gastland automatisch gekwalificeerd.

Vivianne Miedema dompelt dapper strijdende Ajax Vrouwen in rouw

De Ajax Vrouwen zijn er net niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Women's Champions League te bereiken. Het grote Arsenal, dat het een week geleden al lastig had met het hard werkende Ajax, had een bevlieging van Vivianne Miedema nodig om de Amsterdamse vrouwen te kloppen: 0-1. Het krachtsverschil was te zien, maar toch had er meer in gezeten voor Ajax.

PSV mikt op zelfde constructie als Ajax: ook Fledderus in beeld

PSV denkt net als Ajax aan een tweemanschap voor de opvolging van technisch directeur John de Jong, schrijft De Telegraaf. Chris Woerts wist dinsdagavond bij Vandaag Inside te melden dat Jordy Zuidam in beeld is voor de functie en volgens het dagblad is ook de naam van Mark-Jan Fledderus gevallen. PSV hoopt het in eerste instantie echter intern op te lossen.

De Telegraaf noemt tien spelers die zeker zijn van WK-deelname met Oranje

Volgens Valentijn Driessen zijn op dit moment tien Oranje-internationals zeker van deelname aan het WK in Qatar. Onder hen Remko Pasveer, Jasper Cillessen, Jurriën Timber en Nathan Aké. Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij hebben Louis van Gaal nog niet optimaal weten te overtuigen, stelt de chef voetbal. In totaal mag de bondscsoach 26 spelers opnemen in zijn WK-selectie. Op 13 november, wanneer de definitieve lijst moet worden ingeleverd bij de FIFA, wordt duidelijk wie de schifting hebben gehaald.

‘Doelen bij Ajax, en dat is toch een grote club, zijn tien centimeter te klein'

Jonas Eidevall, de trainer van de vrouwen van Arsenal, heeft na afloop van de met 0-1 gewonnen wedstrijd op Sportpark De Toekomst tegen Ajax een opvallende uitspraak gedaan. De Noor viel in Amsterdam namelijk van de ene verbazing in de andere en beweert dat de doelen op het hoofdveld van het Ajax-sportpark te klein waren.

