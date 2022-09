‘Doelen bij Ajax, en dat is toch een grote club, zijn tien centimeter te klein'

Woensdag, 28 september 2022 om 23:07 • Guy Habets • Laatste update: 23:14

Jonas Eidevall, de trainer van de vrouwen van Arsenal, heeft na afloop van de met 0-1 gewonnen wedstrijd op Sportpark De Toekomst tegen Ajax een opvallende uitspraak gedaan. De Noor viel in Amsterdam namelijk van de ene verbazing in de andere en beweert dat de doelen op het hoofdveld van het Ajax-sportpark te klein waren.

Arsenal bereikte de groepsfase van de Women's Champions League door, na het 2-2 gelijkspel van vorige week, met 0-1 te winnen in Amsterdam. Vivianne Miedema maakte de winnende goal, maar daar ging het na afloop niet over. Eidevall wilde graag opheldering. "Het was een hele rare ervaring om hier te zijn", zei hij tegen de aanwezige pers. "We zijn hier toch bij een grote club als Ajax, maar we hebben de doelen voor de wedstrijd opgemeten en die waren gewoon tien centimeter te klein."

Volgens de coach werden de doelen nog voor de wedstrijd vervangen. Het hoofdveld van De Toekomst wordt niet alleen door de Ajax Vrouwen gebruikt, maar ook door Jong Ajax en diverse hoge jeugdelftallen. Het is niet duidelijk of er meer officiële wedstrijden zijn gespeeld met de doelen die 'te klein' waren. Eidevall sloeg in elk geval steil achterover van verbazing. "Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, om eerlijk te zijn."

Ook de scheidsrechter van dienst maakte geen goede indruk op de Noorse coach van the Gunners. Hij zag hoe Beth Mead hard in botsing kwam met Lisa Doorn van Ajax en had daar graag een rode kaart voor de Nederlandse gezien. "Als dat toch geen rode kaart is als je zo richting iemands hoofd vliegt. Ik weet dat ze het niet expres deed, maar toch is het roekeloos. Uiteindelijk was juist die roekeloosheid heel erg gevaarlijk voor Beth. Hopelijk is ze in orde."