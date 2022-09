Uitblinkende en topfitte Mario Götze onderwerp van gesprek in Duitsland

Woensdag, 28 september 2022 om 21:58 • Wessel Antes • Laatste update: 22:28

De naam van Mario Götze wordt steeds vaker gelinkt aan een plaatsje in de Duitse WK-selectie. De dertigjarige middenvelder van Eintracht Frankfurt is dit seizoen steevast basisspeler in de Bundesliga en overlegt geweldige statistieken. Het Duitse Sport1 denkt dat Götze daadwerkelijk een goede kans maakt om geselecteerd te worden voor het WK in Qatar.

Het Duitse medium ziet bij Götze vernieuwende kwaliteiten ten opzichte van de huidige selectie van Duitsland. “Hij kan de gewenste diepe passes geven en zijn behendigheid maakt het moeilijk voor tegenstanders om hem af te stoppen. Daarnaast bewees hij zijn fitheid in Eindhoven en Frankfurt. Tegen Hongarije (0-1) en Engeland (3-3) bleek Duitsland nog niet in topvorm te steken, waardoor een verrassing in de WK-selectie niet valt uit te sluiten.”

Dat Götze fit is, blijkt uit zijn statistieken: slechts negen spelers liepen meer kilometers in de Bundesliga dan de voormalig PSV’er. Momenteel staat de teller op maar liefst 77,2 kilometer in zeven wedstrijden. In alle competitiewedstrijden was Götze basisspeler en in totaal miste hij pas 43 speelminuten op het hoogste niveau van Duitsland. Zijn rendement kan wel nog omhoog: tot dusver staat Götze op één treffer.

Begin september gaf bondscoach Hansi Flick al aan dat Götze zeker nog kans maakt op het WK. “Hij doet het goed. Ik ben erg tevreden over zijn ontwikkeling in de afgelopen jaren. Als hij zichzelf blijft tonen, maakt hij alle kans om naar het WK te gaan.” Götze kwam in totaal al 63 keer in actie voor Duitsland, waarin de creatieveling goed was voor zeventien doelpunten en elf assists. Met zijn winnende treffer in de WK-finale van 2014 heeft Götze zichzelf al verzekerd van een plekje in de Duitse geschiedenisboeken.