Vivianne Miedema dompelt dapper strijdende Ajax Vrouwen in rouw

Woensdag, 28 september 2022 om 20:53 • Guy Habets

De Ajax Vrouwen zijn er net niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Women's Champions League te bereiken. Het grote Arsenal, dat het een week geleden al lastig had met het hard werkende Ajax, had een bevlieging van Vivianne Miedema nodig om de Amsterdamse vrouwen te kloppen: 0-1. Het krachtsverschil was te zien, maar toch had er meer in gezeten voor Ajax.

Ajax speelde vorige week met 2-2 gelijk in Noord-Londen en dat was al een verrassing op zich, aangezien Arsenal de torenhoge favoriet was. Die ploeg kon met Europees kampioene Leah Williamson, de ervaren Zweedse Stina Blackstenius en Oranje-topscoorster aller tijden Miedema een aantal grote namen binnen de lijnen brengen. De vrouwen van Ajax kunnen bogen op een stuk minder ervaring, maar hebben in Romée Leuchter wel een speelster in vorm. De spits, waarover Voetbalzone kon onthullen dat zij afgelopen zomer een transfer naar Olympique Lyon liet schieten, stond in de basis.

Leuchter was in de heenwedstrijd nog twee keer trefzeker, maar werd op Sportpark De Toekomst goed in de gaten gehouden door de verdedigsters van Arsenal. Dat maakte wel dat de overige aanvalsters van Ajax meer ruimte kregen in de eerste helft. Heel veel werd daar echter niet mee gedaan: Ashleigh Weerden kwam een aantal keer in gevaarlijke positie door over links, maar liet iedere keer na om een ploeggenote aan te spelen. Het maakte wel duidelijk dat de Amsterdamse vrouwen, net als in Londen, gelijke tred konden houden met de topclub.

Dat bleef ook na rust zo, maar Arsenal had Miedema en die liet zich snel zien. Ajax leed balverlies op eigen helft en de spits van the Gunners kon vanaf een meter of achttien vrij uithalen: 0-1. Even leek het daarna alsof de bezoekers over de Ajax Vrouwen heen zouden lopen, maar toch rechtte de ploeg van Suzanne Bakker de rug. In minuut 71 had het zelfs gelijk moeten worden. Tiny Hoekstra raakte de bal echter niet goed toen zij op een meter van het lege doel in kwam glijden. Nadat even later ook een vrije schietkans voor Victoria Pelova niets opleverde, zakte het geloof aan Amsterdamse zijde weg en eiste Arsenal de zege voor zich op.