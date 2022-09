Belgisch international Denayer heeft na vertrek bij Lyon eindelijk nieuwe club

Jason Denayer heeft zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract bij FC Shabab Al-Ahli in Dubai. De 27-jarige Belg zat sinds juli zonder club nadat zijn contract bij Olympique Lyon afliep. Hoewel er veel interesse was vanuit topcompetities, kiest de centrale verdediger voor een lucratief avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten.

Volgens het Engelse medium 90min hadden West Ham United, Leicester City en Bournemouth deze zomer nadrukkelijke interesse in Denayer. Wolverhampton Wanderers zou zelfs intensieve gesprekken hebben gevoerd met het management van de Belgische verdediger. Afgelopen maandag kwam transfermarktexpert Fabrizio Romano plotseling met het nieuws dat Denayer voor dit lucratieve avontuur zou kiezen en inmiddels is het dus al rond.

Daarmee heeft Denayer zo’n anderhalve maand voor de start van het WK alsnog een club te pakken. Hoewel hij transfervrij was, mocht hij zich tijdens de afgelopen interlandperiode gewoon melden bij het nationale elftal van België. Analist Jan Boskamp liet zich daardoor kritisch uit over bondscoach Roberto Martínez in De Telegraaf. “Als je dan ziet dat Martínez voor de interlands tegen Wales en Nederland een plaats heeft ingeruimd voor verdediger Jason Denayer, nota bene iemand die geen club heeft, niet speelt, en niet traint, dan zet ik daar wel vraagtekens bij. Haal dan jonge gasten erbij.”

Shabab Al-Ahli wordt de zesde club op het cv van Denayer. Eerder speelde de rechtspoot voor Manchester City, Galatasaray, Sunderland, Celtic en Lyon. Bij laatstgenoemde verloor hij onder Peter Bosz in het afgelopen seizoen zijn basisplaats. In totaal speelde Denayer 139 wedstrijden voor de Franse club, waarin hij goed was voor acht treffers en twee assists. In de UAE Pro League komt de Belg meerdere bekende namen tegen: Miralem Pjanic, Paco Alcácer, Kostas Manolas, Pizzi en Allan kozen deze zomer ieder voor een avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten.