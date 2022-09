‘Transferverbod’ zette streep door opmerkelijke overstap van Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo was deze zomer bijna speler van Al-Hilal. Dat zegt Fahad Ben Nafel, voorzitter van die club, in een show op YouTube. De Saoedi's hadden de superspits van Manchester United volgens Ben Nafel binnen kunnen halen als het transferverbod, waar ze mee te kampen hadden, op tijd was opgeheven.

Afgelopen zomer sijpelden er al geruchten door dat Ronaldo een contract met een duizelingwekkend salaris kon tekenen in het Midden-Oosten. Dat ging dus om Al-Hilal en voorzitter Ben Nafel bezweert dat hij daadwerkelijk in gesprek is gegaan met de Portugees. "We hebben met hem onderhandeld", klinkt het tijdens Thamanya, een show op YouTube. "De financiën waren het probleem niet, en ook de principes niet. Al-Hilal kan alle wereldsterren betalen en hierheen halen, maar we konden geen nieuwe spelers halen door een transferverbod."

Dat verbod werd in mei van dit jaar opgelegd, toen middenvelder Mohammed Kanno op onreglementaire wijze naar Al-Nassr verkaste. Hij had toen een contract bij twee clubs en dat is verboden, waarna Al-Hilal geen transfers meer mocht afronden. De verwachting was echter dat die ban snel opgeheven zou worden. "Daarom zijn we ook doorgegaan met de onderhandelingen met verschillende spelers. We dachten dat het verbod in de laatste fase opgeheven zou worden, maar er was vertraging."

Ronaldo verkaste dus niet naar Saoedi-Arabië, waar hij samen had kunnen komen te spelen met voormalig United-spits Odion Ighalo. CR7 bleef juist op Old Trafford en werd daar, vaker dan hem lief was, meermaals door trainer Erik ten Hag op de bank gezet in de eerste weken van het nieuwe seizoen. De laatste tijd krijgt Ronaldo echter steeds vaker de kans om zich te laten zien en ook bij de Portugese nationale ploeg kwam de aanvaller in actie. Hij werd door bondscoach Fernando Santos twee keer in de basis gezet, tegen Tsjechië en Spanje, en kwam niet tot scoren.