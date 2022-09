Dappere Jahanbakhsh maakt vuist met statement tegen Iraanse overheid

Woensdag, 28 september 2022 om 19:57 • Wessel Antes • Laatste update: 20:55

Alireza Jahanbakhsh heeft via Instagram een statement gemaakt tegen de Iraanse overheid. In het thuisland van de 29-jarige buitenspeler is het al maanden onrustig vanwege de vervolging van vrouwen die hun hoofd niet op de juiste wijze bedekken. Pas geleden moest een jonge vrouw dat bekopen met de dood, als gevolg van het conservatieve en religieuze beleid in het streng islamitische land.

In Iran wordt er hevig geprotesteerd tegen dit beleid en ook de internationals komen nu in actie. Voor het oefenduel met Senegal (1-1) kwamen Jahanbakhsh en zijn ploeggenoten al met zwarte jassen het veld op als symbool voor de strijd tegen het geweld en de censuur in Iran. Inmiddels hebben de Iraanse internationals een actie opgezet via de social media-kanalen, die symbolisch op zwart gaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Jahanbakhsh, een van de populairste spelers van Iran met ruim 1,8 miljoen volgers op Instagram, heeft daarnaast een uitgebreide tekst gedeeld op zijn pagina. De Feyenoorder spreekt over ‘bittere en pijnlijke dagen’ voor Iran en geeft aan dat hij eigenlijk niets mag schrijven op social media. Jahanbakhsh schrijft dat hij dat nu wel doet om achter zijn landgenoten te staan. “Deze mensen moeten met meer waardigheid en respect behandeld worden.”

“Geen onconventioneel gedrag of geweld zal vergeven worden. Ik zal altijd aan de kant staan van de lieve mensen uit de geschiedenis van Iran”, gaat Jahanbakhsh verder. “De juiste kant van de geschiedenis is de kant van de dierbare mensen in mijn land.” Vervolgens sluit Jahanbakhsh af met een condoleance aan de familie van de overleden vrouw. Volgens de NOS dreigt Ali Karimi, een voormalig international van Iran, vervolgd te worden vanwege zijn support aan de protesten.