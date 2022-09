Tenues van Denemarken worden aangepast: krachtig statement richting Qatar

Woensdag, 28 september 2022 om 18:35 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:35

Hummel, de shirtsponsor van Denemarken, heeft het tenue wat het land op het WK gaat dragen aangepast en daarmee een krachtig statement gemaakt richting Qatar. Hummel wil naar eigen zeggen “niet zichtbaar zijn tijdens een toernooi dat duizenden mensen het leven heeft gekost.” Het derde tenue van de Denen is daarnaast volledig zwart: de kleur van rouw.

Het thuis- en uittenue is geïnspireerd op het tenue dat gedragen werd tijdens het EK van 1992, dat Denemarken won, zegt Hummel via Instagram. “Daarnaast is het ook een protest tegen Qatar en zijn mensenrechten. Daarom hebben we alle details voor de nieuwe WK-tenues van Denemarken afgezwakt, inclusief ons logo en de iconische chevrons.” De shirtsponsor maakt daarmee een krachtig statement richting Qatar.

“We willen niet zichtbaar zijn tijdens een toernooi dat duizenden mensen het leven heeft gekost. We staan volledig achter het Deense elftal, maar dat is niet hetzelfde als achter Qatar als organiserend land staan. We geloven dat sport mensen samen moet brengen. Als dat niet het geval is, dan willen we een statement maken”, gaat Hummel verder. Het derde tenue van Denemarken is volledig zwart, waarbij het logo van het land en van Hummel nauwelijks zichtbaar is.

“Zwart: de kleur van rouw”, begint de shirtsponsor. “De perfecte kleur voor het derde WK-tenue van dit jaar. Hoewel we Denemarken volledig steunen, moet dit niet worden verward met steun voor een toernooi dat duizenden mensen het leven heeft gekost. We willen een statement maken richting Qatar’s behandeling van de arbeidsmigranten die de WK-stadions hebben gebouwd.” Denemarken zal op het WK ook een regenboog-aanvoerdersband dragen. Het land steunt daarmee de OneLove-campagne die het Nederlands elftal eerder opzette.