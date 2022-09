Ajax-speelster Leuchter sloeg recordtransfer naar grootmacht Olympique Lyon af

Woensdag, 28 september 2022 om 17:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:26

Romée Leuchter heeft deze zomer een toptransfer naar Olympique Lyon afgeslagen. De Fransen waren naar verluidt bereid om een transfersom van 120.000 euro op tafel te leggen. De 21-jarige aanvalster koos er echter voor om zich verder te ontwikkelen bij Ajax.

Lyon kan gezien worden als een absolute grootmacht in het vrouwenvoetbal. Zo won de Franse topclub zes van de laatste zeven edities van de Champions League. Dat Lyon bereid was om 120.000 euro te betalen voor Leuchter mag bijzonder worden genoemd, aangezien het betalen van een transfersom in het vrouwenvoetbal überhaupt geen vanzelfsprekendheid is. Het was voor de Ajax Vrouwen anders de duurste uitgaande transfer ooit geweest. Jackie Groenen verhuisde een kleine twee weken geleden nog voor 150.000 euro van Manchester United naar Paris Saint-Germain en werd daarmee de duurste Nederlandse vrouw ooit.

?????????? of ??????????! ?? De Ajax Vrouwen moeten tegen Arsenal nog één keer ?????? knallen voor een Champions League-ticket! ????? Het spannende heenduel in Londen eindigde in een gelijkspel: 2-2 ?? Wat kunnen de Ajacieden vanavond in Amsterdam? ??#ZiggoSport #UCL #AJAARS pic.twitter.com/cSVlTHG2k6 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 28, 2022

Woensdagavond hoopt Leuchter met Ajax tegen het grote Arsenal van Vivianne Miedema kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League af te dwingen. De spits van Ajax nam de Amsterdamse vrouwen vorige week in de heenwedstrijd op Meadow Park bij de hand door beide treffers voor haar rekening te nemen tijdens een 2-2 gelijkspel. Leuchter behoort ook tot de 26-koppige selectie van bondscoach Andries Jonker voor de oefeninterlands van de Oranje Leeuwinnen tegen Zambia en Noorwegen in oktober. De aanvalster bewees deze zomer nog haar waarde op het EK, toen ze Oranje met twee treffers als invaller in de slotfase langs Zwitserland (4-1) schoot.

Leuchter maakte in de zomer van 2021 de overstap van PSV naar de Ajax Vrouwen en tekende een contract tot medio 2024. Ze ontpopte zich in haar eerste seizoen in Amsterdamse dienst direct tot goalgetter door in de Eredivisie 25 keer te scoren in 24 competitieduels. De return van het tweeluik met Arsenal vangt woensdagavond om 19.00 uur aan op sportpark De Toekomst en is live te zien bij Ziggo Sport.