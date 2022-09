Grétar Steinsson komt serieus in beeld bij rondzoekend PSV

Woensdag, 28 september 2022 om 17:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:03

Ook Grétar Steinsson staat op de shortlist van kandidaten om de nieuwe technisch directeur van PSV te worden, zo weet het Eindhovens Dagblad. De oud-rechtsback van onder meer AZ heeft na zijn carrière als profvoetballer een behoorlijke staat van dienst opgebouwd als het gaat om technisch voetbalmanagement. Steinsson zou de opvolger kunnen worden van John de Jong, die in september onverwachts opstapte.

Steinsson speelde tussen 2006 en 2008 voor AZ en kwam in zijn loopbaan 46 keer uit voor het IJslandse nationale elftal. Na zijn spelerspensioen behaalde Steinsson bij de Engelse voetbalbond (FA) een diploma als technisch directeur. Steinsson liep in 2015 enkele maanden stage bij AZ en werkte vervolgens drie jaar als technisch directeur van het Engelse Fleetwood Town, uitkomend in de League Two.

Vanaf 2018 was de oud-verdediger drie jaar verbonden aan Everton als Head of Recruitment and Development. Sinds juli van dit jaar werkt hij als Performance Director voor Tottenham Hotspur, een rol waarin hij betrokken is bij het technisch beleid. Steinsson is bovendien betrokken bij de IJslandse voetbalbond als technisch adviseur.

PSV denkt net als Ajax aan een tweemanschap voor de opvolging van De Jong, schreef De Telegraaf woensdagochtend. Chris Woerts wist dinsdagavond bij Vandaag Inside al te melden dat Jordy Zuidam van FC Utrecht in beeld is voor de functie en volgens het dagblad is ook de naam van Mark-Jan Fledderus (FC Groningen) gevallen. PSV hoopt het in eerste instantie echter intern op te lossen.

Jan Vennegoor of Hesselink en Ernest Faber gelden als voornaamste kandidaten als het gaat om een interne oplossing. Vennegoor of Hesselink is technisch manager in Eindhoven en fungeerde als schakelstuk tussen De Jong en de jeugdopleiding. Hij wilde eigenlijk solidair zijn aan De Jong en ook vertrekken, maar die overtuigde hem om bij PSV te blijven. Faber heeft al heel wat functies bekleed in het Philips Stadion en volgde de laatste tijd een 'speciale leergang' voor een directiefunctie.