Paris Saint-Germain verklaart ‘de oorlog’ aan Barcelona: ‘Is dit legaal?’

Woensdag, 28 september 2022 om 17:21 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:47

Nasser Al-Khelaïfi, de voorzitter van Paris Saint-Germain, vraagt zich af of de manier waarop Barcelona deze zomer inkomsten genereerde wel legaal was. Dat zegt hij in gesprek met POLITICO. De 48-jarige beleidsman beschuldigt de Catalaanse topclub van het scheppen van een precedent en het mogelijk breken van de Financial Fair Play-regels.

Barcelona kampte al langer met enorme financiële schulden door onder meer een dure huishouding en de coronapandemie. De Spanjaarden kwamen daardoor in de nodige problemen, waardoor president Joan Laporta deze zomer besloot om delen van de tv-rechten te verkopen. Barcelona verdiende daar honderden miljoenen euro’s mee. Al-Khelaïfi is daar niet blij mee. “Is dit eerlijk? Nee, het is niet eerlijk. Is dit legaal? Ik weet het niet zeker. Als dit toegestaan wordt, gaan anderen hetzelfde doen. De UEFA heeft haar eigen regels. Ze gaan er zeker naar kijken.”

PSG en het Spaanse voetbal liggen al langer met elkaar in de clinch. LaLiga dreigt namelijk met stappen tegen les Parisiens omdat het van mening is dat Qatar enorme geldbedragen in PSG pompt, wat niet volgens de regels is. Onder meer de financiële gevolgen van de coronapandemie leidden ertoe dat verschillende clubs uit Europa, waaronder Barcelona, de Super League wilden oprichten. Het plan kon op veel weerstand en kritiek rekenen van supporters over de hele wereld. Ook Al-Khelaïfi ziet daar niets in. PSG voegde zich al niet bij de andere Europese topclubs tijdens de oorspronkelijke oprichting en zal dat ook niet doen als de ideeën weer opleven.

“Ik heb er heel veel vertrouwen in dat niemand toestaat dat de Super League realiteit wordt. We moeten aan iedereen denken, niet alleen aan onszelf. De Super League ging alleen maar om de clubs zelf. We moeten oppassen met wat we veranderen in het voetbal. We moeten namelijk de fans respecteren”, aldus Al-Khelaïfi. De president van PSG kan zelf ook op kritiek rekenen, daar hij de voorzitter is van beIN Media Group, dat miljoenen betaalt voor de tv-rechten van Frans voetbal en de UEFA-competities. Deze conflicterende rollen worden hem door criticasters niet in dank afgenomen. Al-Khelaïfi blijft daar zelf rustig over. “Wanneer er problemen zijn en mensen me nodig hebben, ben ik er om te helpen. Niemand ziet een conflict.” Al-Khelaïfi geeft aan dat er geen moment is geweest dat hij geprofiteerd heeft van zijn positie.