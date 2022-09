‘Lionel Messi is als Roger Federer, ooit zal met hem hetzelfde gebeuren’

Woensdag, 28 september 2022 om 16:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:23

Het afscheid van Roger Federer als toptennisser roept bij Lionel Scaloni een eervolle vergelijking op met Lionel Messi. Scaloni, bondscoach van het Argentijnse elftal, denkt dat de voetbalwereld op een soortgelijke manier zal rouwen om het pensioen van Messi als de tennissport dat nu doet om Federer. "Blijf vooral van Messi genieten zolang het kan", zegt Scaloni tegenover TyC Sports.

Slechts 35 minuten had Messi woensdagnacht nodig om twee keer te scoren tegen Jamaica (3-0), beide keren van buiten het strafschopgebied. De superster van Paris Saint-Germain liet enkele dagen daarvoor, tegen Honduras (3-0 winst), ook al zien in uitstekende vorm te verkeren. In dat oefenduel maakte Messi in negentig speelminuten eveneens twee doelpunten. Argentinië is inmiddels 35 keer op rij ongeslagen en leeft vol vertrouwen toe naar het WK in Qatar, waar Saoedi-Arabië, Mexico en Polen de groepstegenstanders zijn.

Scaloni is na de uitstekende oefenweek van zijn ploeg in zijn nopjes met de prestaties van Messi. "Het is prachtig om hem te zien spelen. Hij is als Federer", aldus de bondscoach van Argentinië. "Na het pensioen van Federer staat de hele tenniswereld op zijn kop. Iedereen rouwt en weet dat de sport vanaf nu niet meer hetzelfde zal zijn. Ik geloof dat met Messi ooit hetzelfde zal gebeuren binnen het voetbal."

Messi staat inmiddels op negentig doelpunten voor Argentinië en steeg daarmee naar de derde plek op de topscorerslijst aller tijden voor landenteams. Alleen Cristiano Ronaldo (117 goals voor Portugal) en Ali Daei (109 treffers voor Iran) scoorden vaker. "Ik heb de eer om Messi te mogen trainen, maar anders zou ik zeker een kaartje voor hem kopen", aldus Scaloni. "Het enige dat je kunt doen is van hem genieten. Je weet nooit wanneer het afgelopen is, zoals we zagen met Federer."