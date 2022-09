Drie Nederlanders opgenomen in lijst met zestig grootste talenten ter wereld

Woensdag, 28 september 2022 om 15:45 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:10

Jeugdspelers Mike Kleijn en Gabriel Misehouy van respectievelijk Feyenoord en Ajax zijn door The Guardian opgenomen in de lijst met de zestig grootste talenten van de wereld die geboren zijn in 2005. Ook Julian Rijkhoff, die Ajax in januari van 2021 inruilde voor Borussia Dortmund, staat op de lijst.

De zeventienjarige Klein speelt zijn wedstrijden voornamelijk bij Feyenoord Onder 17 en maakt daar indruk. De centrale middenvelder heeft daarnaast al zestien interlands voor Oranje O17 achter zijn naam staan, waarin hij één keer scoorde. Hedwiges Maduro, die met Kleijn samenwerkte bij het Nederlands jeugdelftal, was eerder al lovend over de Feyenoorder. “Geloof me, hij gaat een grote toekomst tegemoet.” The Guardian omschrijft Kleijn daarnaast als een leider. Zo was de middenvelder namelijk op zijn zestiende al aanvoerder van Feyenoord O18. “De trainers zeggen dat ik een voorbeeld voor de groep ben. Qua mentaliteit vooral, want ik wil altijd winnen met mijn team. Het aanvoerderschap is een enorme eer en zo voel en beleef ik het ook”, zei de Feyenoorder eind vorig jaar in gesprek met BN De Stem .

Misehouy, de zeventienjarige aanvallende middenvelder van Ajax, kan ook op mooie woorden rekenen van de Britse krant. “Hij wordt door kenners omschreven als een ‘wonderkind’. Misehouy is een veelzijdige nummer 10, die het best tot zijn recht komt als hij ‘uitgedaagd’ wordt in het veld.” De speler van Jong Ajax was dit seizoen tot dusver goed voor drie doelpunten in zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Misehouy heeft geen plannen om Ajax op korte termijn te gaan verlaten, zo gaf hij twee weken geleden aan in gesprek met Voetbal International. “Ik voel me hier thuis. Ik speel hier al negen à tien jaar. Natuurlijk is het een moeilijk besluit als veel clubs uit het buitenland interesse in je hebben, maar door het plan dat Ajax met mij had was het voor mij overduidelijk dat ik hier moest blijven.”

De laatste Nederlander die in de top-zestig met grootste talenten ter wereld staat is de zeventienjarige Rijkhoff. De spits verliet Ajax in januari 2021 na negen jaar en vertrok naar Duitsland. In Borussia Dortmund O19 scoorde hij tot dusver dertig keer in 36 wedstrijden. “Rijkhoff is een zeer complete spits: een excellente afmaker die met zijn slimme loopacties veel kansen creëert. Hij maakt daarnaast veel meters: vaak meer dan elf kilometer per wedstrijd”, aldus The Guardian. De ex-Ajacied blikte drie weken geleden op de officiële kanalen van Borussia Dortmund nog terug op zijn vertrek uit Amsterdam en de eerste weken in Duitsland. “Het was een grote stap, ook nog in coronatijd en ik was weg van huis en alleen. Het was dus zwaar in het begin. Maar als ik nu terugkijk op die beslissing, kan ik heel trots zijn op mezelf. Ik denk dat ik niet de persoon was geweest die ik nu ben als ik bij Ajax was gebleven.”