Ricardo Kishna keert alsnog voor een seizoen terug bij ADO Den Haag

Woensdag, 28 september 2022 om 15:32 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 15:31

Ricardo Kishna is weer speler van ADO Den Haag, zo meldt de club via de officiële kanalen. De 27-jarige buitenspeler besloot na vorig seizoen zijn contract bij ADO niet te verlengen en de voorkeur te geven aan een buitenlands avontuur. Hij kon rekenen op genoeg interesse, maar het perfecte plaatje zat daar niet bij voor hem. Uiteindelijk besloot de Hagenees daarom tot het eind van het seizoen te tekenen bij de nummer dertien van de Keuken Kampioen Divisie.

Kishna trainde deze maand al mee in Den Haag. Ook in het oefenduel met FC Groningen (3-1 nederlaag) van vorige week deed hij mee. Begin september gaf ADO nog aan dat Kishna dat alleen deed om zijn conditie op peil te houden. De afgelopen weken lieten trainer Dirk Kuijt en technisch manager Daryl Janmaat echter steeds duidelijker blijken te hopen dat Kishna een contract in de Hofstad zou tekenen.

Aan het einde van vorig seizoen liet Kishna weten zijn contract bij ADO niet te verlengen. “Er wordt intern hard gewerkt aan een sterk elftal en de plannen die zijn voorgehouden zien er ook oprecht goed uit, dus dat zorgde ervoor dat ik er nog eens goed over na heb gedacht”, vertelde de vleugelspits destijds aan Omroep West. “Maar ik merk dat een buitenlands avontuur aan mij blijft trekken. Daarom vind ik het niet chic om ADO in de wachtkamer te laten wachten. Om die reden heb ik eigenaar Ignacio Beristain medegedeeld niet op de aanbieding in te gaan.”

Met de ervaren Kishna zal ADO hopen de weg omhoog te vinden in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg boekte tot dusver slechts twee zeges en staat met acht punten op een zeer teleurstellende dertiende plek. Voor Kishna wordt het zijn vierde seizoen bij ADO. Eerder werd hij al in 2017 verhuurd door Lazio aan de club, maar als gevolg van een kruisbandblessure kwam hij dat seizoen niet verder dan twee wedstrijden. In augustus 2020 nam ADO hem transfervrij over van Lazio, waarna hij in zijn eerste seizoen in Den Haag degradeerde uit de Eredivisie. Vorig seizoen liep ADO op een haar na promotie mis. Behalve Lazio en ADO speelde Kishna ook nog bij Ajax en Lille OSC.