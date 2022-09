Unibet: een odd van 7.50 (!) voor een nieuwe zeperd van Bayern München!

Vrijdag, 30 september 2022 om 07:00 • Rian Rosendaal

Bayern München jaagt op eerherstel na driemaal een gelijkspel en een nederlaag in de Bundesliga. De eerstvolgende mogelijkheid om dat te doen is vrijdagavond, als Bayer Leverkusen op bezoek komt in de Allianz ArenA. Lukt het Bayern om eindelijk weer een keer te winnen? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de thuiswedstrijd van der Rekordmeister tegen Leverkusen.

Het elftal van trainer Julian Nagelsmann is door de slechte reeks afgezakt naar de vijfde plaats in de Bundesliga, met vijf punten achterstand op koploper 1. FC Union Berlin. Er is in de Duitse media de nodige kritiek op Sadio Mané, die Robert Lewandowski moet doen vergeten in München. De vleugelaanvaller uit Senegal krijgt tijd om te wennen bij zijn nieuwe club, zo benadrukt sportief directeur Hasan Salihamidzic. Lichtpuntje is Jamal Musiala, die inmiddels op vier doelpunten staat in de Bundesliga.

Leverkusen bezet na zeven speelronden in de Bundesliga een teleurstellende vijftiende plaats. Er werd pas een keer gewonnen dit seizoen, terwijl de teller qua nederlagen op vier staat. In de laatste competitiewedstrijd werd in de slotfase een 1-0 voorsprong weggegeven tegen Werder Bremen: 1-1. In de groepsfase van de Champions League werd met een 1-0 nederlaag tegen Club Brugge ook slecht gestart, al leverde het thuisduel met Atlético Madrid wel een zege op: 2-0.

Bij Bayern hoopt men dat Musiala zijn goede vorm doortrekt. De pas negentienjarige aanvallende middenvelder maakte maandag indruk in het Nations League-duel van Duitsland met Engeland (3-3) op Wembley. Musiala sleepte een strafschop in de wacht nadat hij in de zestien was neergehaald door Harry Maguire. Daarnaast hoopt Matthijs de Ligt op zijn vierde basisplaats op rij bij Bayern in de Bundesliga. De ontmoeting in de Allianz Arena begint vrijdag om 20.30 uur.

