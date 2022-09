AZ bevestigt: Bruno Martins Indi is na operatie langdurig uitgeschakeld

Woensdag, 28 september 2022 om 14:36 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:48

Bruno Martins Indi komt dit kalenderjaar niet meer in actie voor AZ, zo meldt de club via de officiële kanalen. De dertigjarige centrale verdediger is succesvol geopereerd aan de bovenbeenblessure die hij opliep in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Ajax (2-1). Hierdoor moet de 36-voudig Nederlands international de rest van dit kalenderjaar toekijken.

Door de kwetsuur gaat er dus ook een streep door het WK in Qatar van aanstaande winter voor Martins Indi. De verdediger werd voor de interlands tegen Polen (0-2 winst) en België (1-0 winst) in de Nations League wel opgeroepen door Louis van Gaal, maar moest zich noodgedwongen afmelden wegens zijn blessure. De bondscoach gaf zondagavond al aan dat Martins Indi niet op tijd fit zou zijn voor het toernooi in Qatar.

“Omdat Martins Indi het niet gaat redden, moet ik andere opties verkennen.” Van Gaal loste de afwezigheid van de ex-speler van onder meer Feyenoord en Stoke City in de tweede helft tegen België op met Tyrell Malacia naast Jurrien Timber en Virgil van Dijk in het hart van de vijfmans-defensie. “Onze linkerkant werd veelvuldig bespeeld door Kevin De Bruyne, dan kun je beter een pitbull als Malacia tegen hem hebben dan een Blind, die het tactisch probeert op te lossen."

Martins Indi was op het WK in Brazilië van 2014 wel actief en maakte in elke wedstrijd minuten, behalve in het laatste duel in de groepsfase tegen Chili (2-0 winst). Toen zat de verdediger negentig minuten op de bank. Martins Indi ruilde Stoke City in de zomer van 2021 in voor AZ, waar hij inmiddels is uitgegroeid tot aanvoerder. De teller stond tot dit seizoen tot dusver op elf wedstrijden met de Alkmaarders.