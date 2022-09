‘Machtsgreep’ bij PSV: ‘Niet iemand die je aanstelt om op de winkel te passen’

De raad van commissarissen van een voetbalclub treedt zelden op de voorgrond en komt nog minder vaak in het nieuws, maar deze maand is dat anders bij PSV. Een interne machtsstrijd kostte de inmiddels vertrokken technisch directeur John de Jong de kop. Robert van der Wallen, sinds eind 2020 de president-commissaris van PSV, zou aan de basis van het ontslag van De Jong hebben gestaan. "Hij is geen commissaris die je aanstelt om alleen op de winkel te passen", aldus sportmarketeer Bob van Oosterhout, die Van der Wallen goed kent.

Over de invloed van Van der Wallen bij PSV was tot voor kort nauwelijks iets bekend. De ondernemer, die schatrijk werd als oprichter van spaaractiebedrijf BrandLoyalty, geeft zelden interviews. De NOS sprak met sportmarketeer Van Oosterhout, die opgroeide in hetzelfde dorp als Van der Wallen en met hem te maken had als toezichthouder in zijn eigen bedrijf. Van der Wallen zou volgens het Eindhovens Dagblad aan de touwtjes trekken bij PSV. "Waar hij komt, wil hij organisaties naar een hoger plan tillen", zegt Van Oosterhout.

Op vrijdag 16 september kwam als donderslag bij heldere hemel naar buiten dat De Jong moest vertrekken bij PSV. Officieel heeft de technisch directeur zelf ontslag genomen, nadat de raad van commissarissen, die onder leiding staat van Van der Wallen, unaniem het vertrouwen in hem opzegde. De exacte reden van de breuk bleef onduidelijk, al had het volgens het Eindhovens Dagblad te maken met de stukgelopen toptransfer van Cody Gakpo naar Engeland.

"Robert is een selfmade ondernemer met een krachtige visie", zegt Van Oosterhout. "Iemand die op zijn eigen manier de weg omhoog heeft gevonden." Dat Van der Wallen de macht naar zich toe zou trekken bij PSV, ligt volgens Van Oosterhout genuanceerder. "Waar hij komt, wil hij organisaties naar een hoger plan tillen. Dat deed hij bij ons bedrijf en dat wil hij ook bij PSV. Gezond ambitieus noem ik dat. Je moet dat niet verwarren met bemoeizucht of het opeisen van macht. Robert is van de samenwerking. Niet iemand die als een despoot rondbanjert."

De uitschakeling van PSV tegen Rangers in de play-offs van de Champions League kwam als een mokerslag voor Van der Wallen, zo weet Van Oosterhout. "Een dag na de uitschakeling voor de Champions League had ik 'm aan de lijn. Hij zat er best doorheen. Hij baalde ver-schrik-ke-lijk. Maar zoals ik hem ken, is hij er vervolgens op gebrand om nieuwe doelen te stellen. Dan laat hij zich door niemand tegenhouden."

Van der Wallen sprak anderhalf jaar geleden in de podcast PSV Business Podcast uit voor de derde ster te gaan op het shirt van PSV, dat nu op 24 landstitels staat. "Creating stars together, dat is ons thema", zei hij in die podcast. "Op alle gebieden willen we sterren creëren met elkaar. Sterren op het veld. Sterren op het shirt. We willen uiteindelijk naar die derde ster." Van der Wallen zei toen al de directie scherp in de gaten te houden. "Het is de directie die uiteindelijk het bedrijf leidt. Alleen, die wordt door ons wel op de juiste manier uitgedaagd om te kijken hoe we die derde ster kunnen bereiken."