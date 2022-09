Oranje verwerft plek in Pot 1 bij loting voor volgende editie Nations League

Woensdag, 28 september 2022

Nu de laatste wedstrijden in de groepsfase van de Nations League zijn gespeeld, is ook bekend wat de potindeling is met het oog op de volgende editie. Nederland, Kroatië, Spanje en Italië zijn door naar de Final Four en kunnen elkaar in 2024 niet treffen. Voor Oranje staat mogelijk wel een loodzware poule te wachten, daar enkele toplanden onderdeel uitmaken van Pot 2 en Pot 3.

Het Nederlands elftal wist zich zondagavond als groepshoofd te plaatsen voor de Final Four van de Nations League. Daarin neemt de ploeg van bondscoach Louis van Gaal – vanaf januari Ronald Koeman – het op tegen Italië, Kroatië en Spanje. De organisatie van de Final Four zal in Nederland plaatsvinden. Rotterdam en Enschede zijn aangewezen als speelsteden voor de vier wedstrijden. De toewijzing door de UEFA is slechts een formaliteit en zal in januari gebeuren.

Oranje weet dat het bij de loting van de volgende Nations League-editie, waarvan de datum nog bekend moet worden, kan worden gekoppeld aan zware tegenstanders. Portugal en België behoren namelijk tot Pot 2, terwijl met Duitsland en Frankrijk ook twee toplanden in Pot 3 zitten. Servië is de sterkst mogelijke tegenstander uit Pot 4. Oostenrijk, Tsjechië, Engeland en Wales zijn gedegradeerd van League A naar League B.

De uitslag van de Nations League is ook van invloed op de loting voor de EK-kwalificatie. Nederland is ingedeeld in Pot 1 en ontloopt daarmee onder meer de andere finalisten en Portugal en België. Frankrijk en Engeland kunnen wel aan Oranje gekoppeld worden. Mocht het onverhoopt misgaan en Oranje zich niet bij de beste twee landen uit de poule voegen tijdens de kwalificatiecyclus, dan is het sowieso verzekerd van deelname aan de play-offs die in maart 2024 plaatsvinden.

Pot 1: Nederland, Kroatië, Spanje, Italië

Pot 2: Denemarken, Portugal, België, Hongarije

Pot 3: Zwitserland, Duitsland, Polen, Frankrijk

Pot 4: Israël, Bosnië Herzegovina, Servië, Schotland