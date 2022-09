Lacazette neemt het op voor Bosz: ‘Veel onzin gezegd in de media'

Peter Bosz verkeert met zijn Olympique Lyon in een moeilijke fase. De Fransen verloren sinds begin september drie competitiewedstrijden op rij en zakten daardoor af naar plek zes. De ex-trainer van onder meer Ajax moet van technisch directeur Vincent Ponsot in de komende zeven duels zeventien punten pakken, anders lijkt zijn ontslag onafwendbaar. Alexandre Lacazette, de aanvoerder van Lyon, neemt het nu op voor Bosz.

De Fransen begonnen veelbelovend aan het seizoen, met vier overwinningen en één gelijkspel in de eerste vijf wedstrijden. De laatste drie competitieduels werden dus achtereenvolgend verloren, waardoor de druk op Bosz flink is toegenomen. De oefenmeester moet dit seizoen koste wat het kost in de top drie eindigen, zo gaf Ponsot eerder al aan. Lacazette zegt in gesprek met OLPlay dat de spelers de schuldigen zijn aan de slechte reeks.

“Het is een moeilijke fase, maar we moeten de situatie rechtzetten door weer te gaan winnen. Het is namelijk niet normaal om deze serie aan nederlagen door te zetten. Wat het probleem is? Dat zijn wij, de spelers”, zegt de 31-jarige Fransman. “We moeten het veel beter doen en efficiënter zijn in zowel de aanval als de verdediging.” Lacazette heeft het bereiken van de top drie, waar het team nu zes punten vandaan staat, niet uit het hoofd gezet. “De competitie duurt nog lang, er zijn nog veel punten te verdienen.” Over eventuele spanningen tussen Bosz en de spelersgroep is niets waar, zegt de aanvoerder.

“Er is veel onzin gezegd, je moet niet altijd luisteren naar de media. Ik heb een professionele relatie met de trainer en er is veel wederzijds respect. We praten veel met elkaar. Ik lees veel dingen die niet waar zijn, maar daar geef ik geen aandacht aan. De trainer en ik willen allebei op de bovenste plekken eindigen met Lyon”, geeft Lacazette aan. “Ik wil niet opnieuw een moeizaam seizoen meemaken. Als je dit shirt draagt, moet je elke wedstrijd keihard werken en winnen. Ik heb vertrouwen en weet dat we beter zullen gaan presteren.”