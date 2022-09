Voormalig PSV'er heeft bijzonder record voor het grijpen na 177e (!) interland

Woensdag, 28 september 2022 om 12:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:09

Andrés Guardado heeft een bijzonder record voor het grijpen. De voormalig middenvelder van PSV speelde in de nacht van dinsdag op woensdag zijn 177e interland en komt daarmee op gelijke hoogte met landgenoot Claudio Suárez, die tussen 1992 en 2006 eveneens 177 keer uitkwam voor Mexico. Wereldwijd zijn er slechts negen spelers die vaker voor hun land uitkwamen dan Guardado, onder wie Cristiano Ronaldo en Sergio Ramos.

Guardado verscheen aan de aftrap van de vriendschappelijke interland tegen Colombia, maar kon niet voorkomen dat zijn land met 3-2 onderuitging. Luis Sinisterra had met twee treffers een belangrijk aandeel in de comeback, nadat Mexico met een comfortabele 0-2 voorsprong dacht te rusten. Desondanks was het een bijzondere avond voor Guardado. De middenvelder stond voor de 177e keer binnen de lijnen bij een wedstrijd van zijn land.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Guardado deelt het Mexicaanse record op dit moment met Suárez, die eveneens tot 177 interlands kwam. De kans is echter groot dat de ex-speler van PSV het record alleen in handen krijgt, daar hij, mits hij fit blijft, met Mexico actief zal zijn op het WK in Qatar. Guardado kan dan ook voorbij aan Mohamed Al-Deayea, die tot 178 interlands kwam namens Saoedi-Arabië tussen 1993 en 2006. Soh Chin Ann voert de lijst nog altijd aan. De oud-international van Maleisië staat op 195 caps.

Recordinternationals:

1. Soh Chin Ann, 195 interlands (Maleisië)

2. Bader El-Mutawa, 194 interlands (Koeweit)*

3. Cristiano Ronaldo, 191 interlands (Portugal)*

4. Ahmed Hassan, 184 interlands (Egypte)

5. Ahmed Kano, 182 interlands (Oman)

6. Sergio Ramos, 180 interlands (Spanje)

7. Hossam Hassan, 178 interlands (Egypte)

7. Maynor Figueroa, 178 interlands (Honduras)

7. Mohamed Al-Deayea, 178 interlands (Saoedi-Arabië)

10. Andrés Guardado, 177 interlands (Mexico)*

10. Claudio Suárez, 177 interlands (Mexico)

12. Gianluigi Buffon, 176 interlands (Italië)

* Spelers die nog actief zijn voor hun land