Nederland zonder bondscoach naar loting EK-kwalificatie op 9 oktober

Woensdag, 28 september 2022 om 09:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:43

Er is geen bondscoach van het Nederlands elftal aanwezig als Oranje op 9 oktober in de koker gaat voor de EK-kwalificatie, meldt De Telegraaf. De huidige bondscoach Louis van Gaal zwaait na het WK af, terwijl Ronald Koeman officieel pas op 1 januari begint aan zijn klus. Omdat de KNVB er ook nog niet in slaagde om een nieuwe technisch directeur aan te stellen, zijn er geen technisch afgevaardigden bij de loting in Frankfurt.

Het EK vindt in 2024 plaats in Duitsland, waardoor de loting volgende week zondag ook in dat land wordt verricht. Doorgaans reizen de technisch directeur en de bondscoach af naar dergelijke gelegenheden, maar dat zal dit keer anders zijn. Doordat Van Gaal na het WK niet meer in dienst is bij de voetbalbond heeft hij ook geen bemoeienis met het EK. Koeman treedt volgend jaar pas officieel in dienst. Bondsvoorzitter Just Spee, directeur Marianne van Leeuwen, teammanager Fernando Arrabal en perschef Bas Ticheler zullen er wel bij zijn in Frankfurt.

De landen die deelnemen aan de kwalificatiecyclus - Rusland is uitgesloten van deelname, Duitsland is als gastland al geplaatst - zijn onderverdeeld in zes potten. De eerste vijf potten bevatten tien teams. Pot 6 bestaat uit slechts drie teams. Tijdens de loting worden tien poules geformeerd. Er komen zeven poules van vijf teams en drie poules van zes teams. De landen die zich hebben gekwalificeerd voor de Final Four van de Nations League, Nederland, Italië, Kroatië en Spanje, worden ingedeeld in de kleinste poules.

Het EK wordt gespeeld in Duitsland, vindt plaats van 14 juni tot 14 juli en kent Berlijn, München, Dortmund, Gelsenkirchen, Stuttgart, Keulen, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf en Frankfurt als speelsteden. Het Europees kampioenschap werd één keer eerder afgewerkt bij onze oosterburen. Dat was in 1988 toen Oranje het toernooi won. Het lijkt erop dat de finale gespeeld gaat worden in het Olympiastadion in Berlijn. Alle stadions zijn nu al zo goed als gereed om aan de eisen van de UEFA te voldoen.