Sinisterra is op dreef en helpt Colombia aan knappe comeback tegen Mexico

Woensdag, 28 september 2022 om 08:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:16

Colombia heeft in de nacht van dinsdag op woensdag ook de tweede vriendschappelijke wedstrijd tijdens deze interlandperiode gewonnen. Na de 4-1 zege op Guatemala werd ditmaal afgerekend met Mexico: 3-2. De ploeg van bondscoach Nestor Lorenzo keek bij rust tegen een 0-2 achterstand aan, maar boog het duel mede door twee treffers van Luis Sinisterra om in een overwinning. Het duel kende een hoog (ex-)Eredivisie-gehalte.

Bij Colombia waren er naast onder meer basisplaatsen voor Davinson Sánchez, James Rodríguez, Radamel Falcao, Luis Díaz en Juan Cuadrado, terwijl Érick Gutiérrez als controleur op het middenveld van de Mexicanen fungeerde. Edson Álvarez begon op de bank en bleef daar de hele wedstrijd zitten. Santiago Giménez mocht een halfuur invallen. Sinisterra begon eveneens op de bank, maar eiste na rust dus een absolute hoofdrol voor zich op en heeft nu zes keer gescoord in zijn laatste zes wedstrijden.

Mexico had in de eerste helft weinig te duchten van Colombia en ging met een comfortabele 0-2 voorsprong rusten. Binnen vijf minuten ging de bal op de stip nadat Díaz voormalig FC Groningen-speler Uriel Antuna in de rug had gelopen. Alexis Vega wist zich wel raad met het buitenkansje en schoot raak in de linkerhoek. De score werd na een klein halfuur spelen verdubbeld door Gerardo Arteaga. De verdediger van KRC Genk ontsnapte aan de aandacht en schoot de 0-2 tegen de touwen.

Met onder meer het inbrengen van Sinisterra kantelde het duel in de tweede helft. De voormalig speler van Feyenoord zette beide ploegen binnen vier minuten naast elkaar. Eerst kopte de buitenspeler weergaloos raak uit een corner van Cuadrado, waarna Jorge Carrascal als aangever diende: 2-2. Het slotakkoord kwam twintig minuten voor tijd van de voet van Wilmar Barrios. De middenvelder van Zenit St. Petersburg besloot een voorzet van Rafael Borre ineens op de slof te nemen van een meter of twintig: 3-2.