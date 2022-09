Messi neemt Argentinië opnieuw bij de hand op absolute feestavond

Woensdag, 28 september 2022 om 07:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:46

Argentinië heeft ook de tweede vriendschappelijke wedstrijd in deze interlandperiode met gemak gewonnen. In de Red Bull Arena in het Amerikaanse Harrison was de equipe van Lionel Scaloni met 3-0 te sterk voor Jamaica. Invaller Lionel Messi wist wederom tweemaal het net te vinden. De openingstreffer kwam op naam van Julían Álvarez. Afgelopen vrijdag was Messi ook al twee keer trefzeker in de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Honduras. Het bal werd afgesloten met de contractverlenging van Scaloni, die nu aanblijft tot en met het WK van 2026.

Argentinië lijkt niet te stoppen in aanloop naar het WK en maakte ook bij de tweede stop tijdens de tour door de Verenigde Staten veel indruk. In Harrison vormde Jamaica de laatste horde op weg naar Qatar. Scaloni koos ervoor om zijn basiselftal om te gooien in vergelijking met de wedstrijd tegen Honduras. Onder meer Messi begon op de reservebank, terwijl er een basisplek was voor Álvarez. Laatstgenoemde wist al na twaalf minuten spelen het net te vinden op aangeven van Lautaro Martínez. Argentinië kreeg mogelijkheden om de score al in de eerste helft uit te bouwen, maar slaagde daar niet in.

Tien minuten na rust gaf Scaloni waar de fans al het hele duel om schreeuwden: Messi. De sterspeler van Paris Saint-Germain betaalde iedere euro terug en kreeg meteen alle aandacht op zich gericht. Amper tien minuten na zijn invalbeurt moest de eerste veldbetreder bij de aanvaller vandaan worden gehaald. Een schot in de korte hoek kon niet veel later worden gepakt door doelman Andre Blake. Tien minuten voor tijd lag de goalie opnieuw in de weg toen Messi gevaarlijk dreigde te worden. Jamaica probeerde het wel in de tegenstoot, maar was in aanvallend opzicht niet bij machte om het de defensie van de Argentijnen echt moeilijk te maken.

Messi besloot daarop zijn ploeg in de absolute slotfase opnieuw bij de hand te nemen. Vijf minuten voor tijd kreeg de captain de bal op zo'n twintig meter van het doel voor de voeten en vond de rechterhoek: 2-0. Nadat vervolgens opnieuw een veldbestormer bij de linkspoot moest worden weggehaald, zorgde hij in de slotminuut voor de definitieve nekslag. Vanaf de rand van de zestien schoof hij een vrije trap beheerst langs de muur in de linkerbenedenhoek. Lisandro Martínez begon net als Messi op de reservebank en kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen. Argentinië is nu 35 wedstrijden op rij ongeslagen en lijkt een serieuze gooi te willen doen naar de WK-titel.