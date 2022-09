VZ 5: Oranje kent alle opponenten Final Four; Porsche Ihattaren uitgebrand

Woensdag, 28 september 2022 om 00:00 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:13

In de rubriek VZ 5 maakt Voetbalzone dagelijks een selectie van de vijf belangrijkste nieuwsverhalen uit de afgelopen 24 uur. Handig voor wie niet alles heeft kunnen volgen, en fijn voor wie het graag nog even terugleest. Het gaat daarbij niet per se om de best bekeken artikelen op de website, maar echt om het verhaal van de dag.

Oranje weet alle opponenten in Final Four van de Nations League

Niet Portugal, maar Spanje gaat als winnaar van Groep 2 in de Nations League naar de Final Four. Lange tijd gaf het scorebord in Braga 0-0 aan, wat voldoende was voor Portugal om de koppositie te behouden. Twee minuten voor het einde ging het echter helemaal fout voor Cristiano Ronaldo en consorten. Álvaro Morata ontpopte met zijn treffer tot de held van Spanje, waardoor de bezoekers alsnog de groepsfase winnend afsluiten: 0-1. Eerder plaatsten ook Oranje, Kroatië en Italië zich al.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Lees hier hoe Spanje als winnaar uit de Iberische burenruzie kwam.

Chris Woerts: Zuidam topkandidaat om De Jong op te volgen bij PSV

Jordy Zuidam is bij PSV de belangrijkste kandidaat om John de Jong op te volgen als technisch directeur, zo weet sportmarketeer Chris Woerts dinsdagavond te melden in Vandaag Inside. Zuidam is sinds enkele jaren de directeur voetbalzaken bij FC Utrecht. PSV nam onlangs afscheid van De Jong, die in de slotfase van de zomerse transferperiode weigerde om Cody Gakpo en/of Ibrahim Sangaré te verkopen.

Lees hier wat Chris Woerts vertelde tijdens het praatprogramma

Ajax meldt rode cijfers: miljoenenverlies driemaal (!) zo groot als jaar eerder

Ajax heeft de jaarcijfers van het gebroken boekjaar 2021/22 bekendgemaakt. Via de officiële kanalen laat de club weten een nettoverlies van 24,3 miljoen euro te hebben geleden, terwijl de netto-omzet met 51 procent gestegen is naar 189,2 miljoen euro. De rode cijfers zijn een direct gevolg van de coronacrisis, zo melden de Amsterdammers.

Lees hier meer over de donkerrode cijfers van Ajax.

De Kuip haalt eindelijk weer Europese finale binnen

Na ruim twintig jaar wordt er weer een Europese finale in De Kuip gespeeld. Het stadion van Feyenoord is volgend jaar juni het toneel van de finale van de Nations League. De laatste keer dat er een Europese finale in De Kuip werd afgewerkt was in 2002, toen Feyenoord in eigen huis ten koste van Borussia Dortmund de UEFA Cup won. “We zijn blij dat zo’n toernooi in De Kuip wordt gespeeld”, aldus stadiondirecteur Jan van Merwijk.

Lees hier wat de reacties zijn op de vermoedelijke toewijzing van de UEFA.

Peperdure Porsche Ihattaren uitgebrand; politie vermoedt brandstichting

De grijze Porsche Panamera van Mohamed Ihattaren is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan in de Utrechtse wijk Kanaleneiland, meldt De Telegraaf. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Het is de tweede keer in korte tijd dat de familie Ihattaren slachtoffer is van vermoedelijke brandstichting. Vorige week ging de auto van de broer van de voetballer in vlammen op.

Klik hier om meer te lezen over de brandstichting.