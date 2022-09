Morata dompelt Portugal in minuut 88 in rouw: Spanje naar Final Four

Dinsdag, 27 september 2022 om 22:45 • Rian Rosendaal

Niet Portugal, maar Spanje gaat als winnaar van groep 2 in de Nations League naar de Final Four. Lange tijd gaf het scorebord in Braga 0-0 aan, want voldoende was voor Portugal om de koppositie te behouden. Twee minuten voor het einde ging het echter helemaal fout voor Cristiano Ronaldo en consorten. Álvaro Morata ontpopte zich al scorend tot de held van Spanje: 0-1, waardoor de bezoekers alsnog de groepsfase winnend afsluiten.

Portugal - Spanje 0-1

Na ruim twintig minuten spelen in Braga was Portugal heel dicht bij de openingstreffer. Via Diogo Jota en Cristiano Ronaldo kwam de bal terecht bij William Carvalho, wiens schot werd geblokt. De scheidsrechter floot kort daarna voor een overtreding van Jota. Diezelfde Jota zag in de 33ste minuut een individuele actie niet beloond worden, omdat doelman Unai Simón een geweldige redding verrichtte. Luttele minuten later leek Bruno Fernandes te scoren met een harde knal van afstand, maar al snel werd duidelijk dat de bal in het zijnet was beland. Beide landen gingen derhalve zonder doelpunten de kleedkamer in.

????????????????.. Oh hij zit niet! ??

Een geweldige pegel van Bruno Fernandes raakt het zijnet, al lijkt 'ie er fantastisch in te vliegen ??#ZiggoSport #NationsLeague #PORESP pic.twitter.com/ud0x54ofxk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 27, 2022

De weer fitte Ronaldo leek twee minuten na de hervatting goede zaken te doen voor Portugal, maar het schot van de 37-jarige superster werd gepareerd door Simón. Spanje was aanvallend behoorlijk onmachtig en net als zaterdag tegen Zwitserland werd er in de eerste helft niet een keer op doel geschoten. Portugal ging ondertussen verder met aanvallen en Rúben Dias was dicht bij de 1-0 halverwege de tweede helft. Simón was al geklopt, maar het was Dani Carvajal die redding bracht voor Spanje. Met nog achttien minuten op de klok bevond Ronaldo zich in kansrijke positie. De aanvaller treuzelde echter in de zestien en liet zich de bal afsnoepen door de aangesnelde linksback José Gayà.

Een kwartier voor het einde was Spanje eindelijk een keer in staat om de Portugese doelman Diogo Costa te testen via een schot van Morata. Het elftal van bondscoach Luis Enrique ging steeds gedurfder spelen, in de wetenschap dat een zege noodzakelijk was om verder te komen in de Nations League. In minuut 88 leverde het slotoffensief zowaar het winnende doelpunt op. Een voorzet vanaf rechts werd bij de tweede paal teruggekopt door Nico Williams, waarna Morata voor een haast open doel de 0-1 kon binnenschieten. Ronaldo kreeg in de slotminuut nog een grote mogelijkheid op de gelijkmaker, maar zijn schot bij de eerste paal was een prooi voor Simón. Na 96 minuten spelen in Braga klonk het eindsignaal, met daarna gelijk dolgelukkige Spaanse spelers en de Portugese ploeg die zwaar teleurgesteld afdroop.

????????????, gebeurt het dan toch?! ??

Alvaro Morata zet Spanje in minuut 88 op 1-0 en met deze stand gaat niet Portugal, maar La Furia Roja naar de Final Four ??#ZiggoSport #NationsLeague #PORESP pic.twitter.com/APZ8tJJcIG — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 27, 2022

Zwitserland - Tsjechië 2-1

De Zwitsers sloegen na een halfuur spelen in de AFG Arena in St. Gallen toe. Xherdan Shaqiri leverde vanaf rechts, en met zijn linkerbeen, een puntgave voorzet af. Remo Freuler kopte vervolgens van dichtbij de 1-0 tegen de touwen. Slechts een minuut later verdubbelde Breel Embolo de voorsprong van Zwitserland met een knal vanaf rand zestien in de linkerbenedenhoek. In de slotminuut van de eerste helft tekende Patrik Schick van enkele meters van het doel voor de 2-1 van de Tsjechen. De bezoekers probeerden het wel in de tweede helft en Tomas Soucek had een ideale mogelijkheid vanaf elf meter. De middenvelder slaagde er echter niet in om de strafschop na een uur spelen te benutten.