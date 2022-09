Dusan Tadic promoveert met Servië; Zweden degradeert naar de C-League (!)

Dinsdag, 27 september 2022 om 22:43 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:00

Servië heeft dinsdagavond promotie naar Divisie A van de Nations League afgedwongen. Het land won door doelpunten van Dusan Vlahovic en Aleksandar Mitrovic met 0-2 op bezoek bij Noorwegen en eindigde zo als eerste in Groep 4. Zweden wist in diezelfde poule niet te winnen van Slovenië in eigen huis (1-1), waardoor het als laatste eindigt en volgend Nations League-seizoen actief zal zijn in Divisie C.

Noorwegen - Servië 0-2

Noorwegen had zich afgelopen zaterdag al kunnen verzekeren van promotie naar Divisie A, maar ging met 2-1 onderuit in Slovenië. Servië won die avond met 4-1 van Zweden, waardoor Noorwegen en Servië (beide tien punten) eerste en tweede stonden voorafgaand aan het treffen op dinsdagavond. Bij de Noren begonnen voormalig Eredivisie-spelers Fredrik Aursnes en Alexander Sörloth in de basis, terwijl in de spits uiteraard Erling Braut Haaland stond. Namens Servië begonnen onder meer Ajacied Dusan Tadic en voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic aan de wedstrijd.

Wie anders dan Dusan Vlahovic! ?? De Juve-spits zet Servië op voorsprong en virtueel op promotie naar de A-League ????#ZiggoSport #NationsLeague #NORSRB pic.twitter.com/gxPgt0wCZr — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 27, 2022

Servië kwam vlak voor rust op voorsprong via Juventus-spits Vlahovic: Tadic stuurde Kostic diep aan de linkerkant. Laatstgenoemde gaf de bal laag voor en Vlahovic tikte de bal in de korte hoek langs doelman Örjan Nyland. In de 54ste minuut verdubbelde Servië de score, toen Mitrovic de bal op aangeven van Ivan Ilic in de korte hoek schoot: 0-2. Noorwegen wist ook in het vervolg van de wedstrijd niet meer tot scoren te komen, waardoor Slovenië betrekkelijk eenvoudig promotie naar Divisie A veiligstelde.

Zweden - Slovenië 1-1

Zweden begon de wedstrijd tegen Slovenië met slechts drie punten: alleen op bezoek bij Slovenië wisten de Zweden weten te winnen (0-2). Slovenië startte het duel met vijf punten, en wist zodoende dat het aan een gelijkspel genoeg had om zich te handhaven in Divisie B. Na een klein half uur kwamen de bezoekers op prachtige wijze op voorsprong, toen Benjamin Sesko een lange bal à la Van Basten op het EK 1988 binnen volleerde. Zweden kwam vlak voor rust op gelijke hoogte via Emil Forsberg, die na een fraaie rush vanaf de middellijn de bal achter doelman Jan Oblak schoof. In de tweede helft domineerde Zweden, maar wist het niet meer te scoren. Degradatie naar Divisie C van de Nations League bleek onafwendbaar.