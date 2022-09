Kudus kan basisplek bij Ghana niet bekronen met goal; Sangaré scoort wél

Dinsdag, 27 september 2022 om 22:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:10

Ghana en Ivoorkust hebben dinsdagavond hun respectievelijke oefenduels winnend afgesloten. WK-ganger Ghana was met 0-1 nipt te sterk voor Nicaragua, terwijl de ploeg van bondscoach Jean-Louis Gasset met 3-1 won van Guinea. Mohammed Kudus kreeg een basisplek bij the Black Stars, maar hij kon niet direct bijdragen aan het enige doelpunt van de wedstrijd. Namens Ivoorkust zorgde Ibrahim Sangaré voor de openingstreffer.

Ivoorkust - Guinea 3-1

Les Éléphants begonnen niet overtuigend aan de ontmoeting met Guinea, waarvan het verzet pas na een half uur spelen brak. Na een corner vanaf de linkerkant belandde de afvallende bal voor de voeten van Sangaré, die van dichtbij binnenschoot: 1-0. Nog voor rust werd het ook nog 2-0 én 3-0. De tweede treffer kwam op naam van Souleyman Doumbia, terwijl het derde doelpunt viel na een razendsnelle counter die werd afgerond door Seko Fofana. In het tweede bedrijf maakten de bezoekers via Mouctar Diakhaby nog wel de eretreffer, maar Ivoorkust gaf de oefenzege niet meer uit handen: 3-1.

Nicaragua - Ghana 0-1

Ghana, waar onder meer Kudus en Athletic Club-spits Iñaki Williams een basisplek kregen, had opvallend genoeg zeer veel moeite om tot scoren te komen tegen de nummer 139 van de FIFA-wereldranglijst. Nicaragua noteerde in de gehele wedstrijd geen enkele doelpoging, maar toch wist men redelijk stand te houden. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt in de 35ste speelminuut. Na een carambole voor het vijandige doel kreeg Issahaku Fatawu de bal op de rand van het zestienmetergebied voor zijn voeten, waarna hij met links op fraaie wijze de linkerbovenhoek vond: 0-1.