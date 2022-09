Voormalig Champions League-winnaar met Chelsea stopt per direct

John Obi Mikel is niet langer profvoetballer. De 35-jarige middenvelder kondigt dinsdag via Instagram aan dat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt. Mikel zat ruim een jaar zonder club na zijn vertrek bij Kuwait SC en heeft nu dus besloten om zijn actieve loopbaan te beëindigen. De controleur uit Nigeria beleefde in 2012 zijn absolute hoogtepunt toen hij met Chelsea de Champions League veroverde.

"Er is een gezegde 'alle goede dingen komen ten einde', en wat betreft mijn professionele loopbaan is die dag nu aangebroken", schrijft Obi Mikel dinsdag op zijn Instagram-pagina. "Ik kijk met een heel tevreden gevoel terug op de afgelopen twintig jaar. Ik ben gelukkig met de prestaties die ik heb geleverd en de persoon die ik ben geworden. Dit was allemaal niet mogelijk geweest zonder de onvoorwaardelijke hulp van mijn familie, managers, clubs, trainers, ploeggenoten en niet te vergeten de trouwe supporters. Jullie waren er tijdens alle hoogte- en dieptepunten, zelfs toen ik niet aan de verwachtingen voldeed. Hartelijk dank daarvoor", aldus de zeer dankbare Nigeriaan, die onder meer een foto toont waarop hij de Champions League-beker toont aan de Chelsea-fans na de zege op Bayern München in de finale van 2012. Obi Mikel kwam tijdens de eindstrijd van tien jaar geleden overigens niet van de bank af.

"Dit is geen vaarwel, maar de start van een andere reis", zo benadrukt Obi Mikel. "Een nieuw hoofdstuk in mijn leven begint hier. Ik ben benieuwd naar wat de toekomst mij gaat brengen en ik hoop dat jullie mij zullen vergezellen op deze reis. Nogmaals bedankt." Mikel kwam in zijn loopbaan uit voor Lyn, Chelsea, Tianjin TEDA, Middlesbrough, Trabzonspor, Stoke City en Kuwait SC. De afgezwaaide routinier kwam het langst bij Chelsea: tussen 2006 en 2017. Hij sloot zijn periode in West-Londen af met 372 duels in alle competities. Naast de Champions League veroverde Obi Mikel met Chelsea ook de Europa League, twee Engelse landstitels, viermaal de FA Cup, twee keer de EFL Cup en eenmaal de Community Shield.

Deze dinsdag maakte ook Fabian Delph via Instagram bekend dat hij stopt. De 32-jarige middenvelder zat zonder werkgever na zijn vertrek bij Everton afgelopen zomer. Delph veroverde met Manchester City tweemaal het kampioenschap en eindigde met Engeland op de vierde plaats tijdens het WK van 2018 in Rusland. De ervaren middenvelder kwam via Leeds United en Aston Villa terecht bij Manchester City, al wist hij door blessureleed nooit een vaste plaats te veroveren bij the Citizens. Aan het einde van zijn loopbaan speelde hij dus nog enige tijd voor Everton. Achter zijn naam staan twintig interlands namens de Engelse nationale ploeg.