WK-tegenstanders Oranje weten niet te winnen in laatste test richting Qatar

Dinsdag, 27 september 2022 om 20:01 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:25

Senegal en Ecuador hebben hun laatste duel op weg naar het WK in Qatar dinsdag allebei met een gelijkspel afgesloten. Senegal speelde in Oostenrijk met 1-1 gelijk tegen Iran, terwijl Ecuador en Japan in Düsseldorf niet wisten te scoren: 0-0. Oranje speelt op 21 november de eerste groepswedstrijd op het WK tegen Senegal, waarna Ecuador op 25 november de tegenstander is.

Senegal - Iran 1-1

Senegal won afgelopen zaterdag nog met 0-2 van Bolivia door doelpunten van Boulaye Dia en Sadio Mané. Tegen Iran kwam de WK-opponent van Oranje tien minuten na rust op voorsprong door een eigen doelpunt: een voorzet van Ismail Jakobs werd door Morteza Pouraliganji achter zijn eigen doelman gegleden. Iran, waar Alireza Jahanbakhsh halverwege de wedstrijd inviel, kwam in de 64ste minuut op gelijke hoogte via Sardar Azmoun, die een voorzet binnenkopte. Gescoord werd er daarna niet meer, waardoor Senegal deze interlandperiode ongeslagen bleef.

Japan - Ecuador 0-0

Ecuador, dat afgelopen vrijdag met 0-0 gelijkspeelde tegen Saoedi-Arabië, zag dinsdag tegen Japan dezelfde eindstand op het bord staan na negentig minuten. Het duel ging redelijk gelijk op, maar Ecuador was het dichtst bij de zege: tien minuten voor tijd kreeg het land een penalty na een overtreding op Michael Estrada. De net ingevallen Enner Valencia mocht het buitenkansje vanaf elf meter benutten, maar hij zag zijn inzet gekeerd worden door doelman Daniel Schmidt. De ban werd nadien niet meer gebroken: 0-0.