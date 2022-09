Ajax meldt rode cijfers: miljoenenverlies driemaal (!) zo groot als jaar eerder

Dinsdag, 27 september 2022 om 19:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:11

Ajax heeft de jaarcijfers van het gebroken boekjaar 2021/22 bekendgemaakt. Via de officiële kanalen laat de club weten een nettoverlies van 24,3 miljoen euro te hebben geleden, terwijl de netto-omzet met 51 procent gestegen is naar 189,2 miljoen euro. De rode cijfers zijn een direct gevolg van de coronacrisis, zo melden de Amsterdammers.

“De coronacrisis heeft een forse impact gehad op de financiële resultaten van het seizoen 2021/22”, laat Ajax weten. “De pandemie had een zeer negatieve impact op de transfermarkt en dat resulteerde in een verlies op de transferresultaten van 19,3 miljoen euro. Daarnaast speelde Ajax met name in de eerste seizoenshelft wedstrijden met beperkt en zonder publiek, wat leidde tot een operationeel verlies van 7,6 miljoen euro.” Het nettoverlies, het resultaat na belastingen, bedroeg in het seizoen 2020/21 nog 8,1 miljoen euro.

Aan transferinkomsten kon Ajax afgelopen seizoen een bedrag van 37,8 miljoen euro bijschrijven dankzij de verkoop van Ryan Gravenberch, Noa Lang, David Neres, Kjell Scherpen en Jurgen Ekkelenkamp. Verder is de omzet van merchandising en partnerships ten opzichte van een voetbaljaargang eerder gestegen van 25,4 miljoen euro naar 74,8 miljoen euro. Hoewel de totale omzet in het boekjaar gestegen is, zijn de kosten ook fors toegenomen door stijging van de salariskosten, wedstrijdgerelateerde kosten en door de schikking met de familie van Abdelhak Nouri, zo benadrukt Ajax.

Voor het huidige seizoen, het gebroken boekjaar 2022/23, verwacht de club weer een positief bedrijfsresultaat. De miljoenen die deelname aan de Champions League opleveren en de transfers van Antony, Lisandro Martínez, Sébastien Haller, Nicolás Tagliafico en Perr Schuurs zullen een positieve impact hebben, daar de vijf spelers gezamenlijk meer dan 200 miljoen euro opleverden.