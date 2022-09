De Kuip haalt eindelijk weer Europese finale binnen: ‘Fantastisch’

Dinsdag, 27 september 2022 om 18:40 • Jordi Tomasowa

Na ruim twintig jaar wordt er weer een Europese finale in De Kuip gespeeld. Het stadion van Feyenoord is volgend jaar juni het toneel van de finale van de Nations League. “We zijn blij dat zo’n toernooi in De Kuip wordt gespeeld”, aldus stadiondirecteur Jan van Merwijk.

“Fantastisch”, zo luidt de eerste reactie van Van Merwijk tegenover het Algemeen Dagblad. De laatste keer dat er een Europese finale in De Kuip werd afgewerkt was in 2002, toen Feyenoord in eigen huis ten koste van Borussia Dortmund de Uefa Cup won. “We zijn blij dat zo’n toernooi in de Kuip wordt gespeeld. Hopelijk zal Oranje die finale halen. Finales zijn altijd prachtige wedstrijden, waarbij het alles of niets is.’’

De Grolsch Veste in Enschede en De Kuip in Rotterdam zijn de beoogde stadions waar de halve finales, troostfinale en finale gespeeld moeten worden. Amsterdam en Eindhoven zijn geen opties, omdat de Johan Cruijff ArenA en het Philips Stadion in juni 2023, wanneer het mini-toernooi gehouden wordt, volgeboekt zijn voor evenementen. Als grootst beschikbare stadion lijkt De Kuip daardoor de Nations League-finale binnen te gaan halen.

Nederland was het laatste overgebleven land met interesse in de organisatie. Formeel moet de UEFA het toernooi nog aan Nederland toewijzen, maar dat zal in januari gebeuren. Kroatië, dat zich net als Nederland heeft geplaatst voor de eindronde, heeft geen interesse het toernooi te organiseren. De overige landen die zich nog kunnen plaatsen, Portugal of Spanje en Hongarije of Italië, waren eveneens niet geïnteresseerd. Die landen maken maandag en dinsdag in onderlinge duels uit wie zich volgend jaar in Nederland mag melden.