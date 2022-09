Voorganger slikt eerdere kritiek op Bosz in: ‘Het was absoluut geen aanval’

Dinsdag, 27 september 2022 om 18:09 • Jordi Tomasowa

Bruno Génésio nuanceert zijn eerdere uitspraken over Peter Bosz. De trainer van Stade Rennes gaf vorige week in een interview met After Foot aan het gevoel te hebben dat de Nederlandse oefenmeester bij Olympique Lyon wordt gespaard. Génésio, die tussen 2015 en 2019 trainer was bij Lyon, zei toen niet te begrijpen waarom Bosz zo weinig kritiek krijgt.

“Als ik bij Lyon zo had gepresteerd als Peter Bosz dit seizoen doet, zou ik in stukken worden gehakt”, zo liet Génésio zich in het desbetreffende interview ontvallen. “Hij wordt gespaard, van mij hadden jullie niets heel gelaten. Dat neem ik jullie kwalijk. Mijn interviews gingen negen van de tien keer over problemen met supporters, kritiek van de media en mijn relatie met het bestuur. Interviews met buitenlandse trainers gaan over het veldspel, nieuwe spelers en de tactiek."

Tegenover RMC nuanceert Génésio nu zijn eerdere uitspraken over Bosz. “Ik zei het in een gesprek die ongeveer een uur en een kwartier duurde. Ik wil duidelijk maken: dit is absoluut geen aanval op de trainer of op Olympique Lyon. Ik respecteer en waardeer Bosz enorm.” De Franse oefenmeester staat op 16 oktober in de Ligue 1 tegenover les Gones

Voor Génésio behoort een terugkeer bij zijn oude club niet tot de mogelijkheden. “Ik heb het hoofdstuk Olympique Lyon afgesloten, dat zeg ik eigenlijk vaak. Ik heb er drieënhalf jaar gewerkt en mooie dingen gepresteerd. In Rennes word ik vaak aangesproken op de slechtere tijden die ik kende bij Lyon, maar ik herinner me vooral de mooie tijden met de hulp van mijn technische staf. Maar ik weet dat ik er niet zal terugkeren."