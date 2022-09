Maguire opnieuw gefileerd: 'Hij ziet eruit als een geschrokken konijn’

Dinsdag, 27 september 2022 om 17:23 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:56

Harry Maguire krijgt forse kritiek van Jamie Carragher. De analist en voormalig profvoetballer adviseert de centrumverdediger in zijn column voor The Telegraph om Manchester United na dit seizoen te verlaten om zijn carrière nieuw leven in te blazen. “Ik denk dat het op clubniveau niet meer te redden is”, aldus Carragher.

Engeland slaagde er maandagavond niet in om de laatste Nations League-wedstrijd in winst om te zetten. The Three Lions speelden op Wembley met 3-3 gelijk tegen Duitsland. Aan de eerste twee tegentreffers gingen persoonlijke fouten van Maguire vooraf, waarna de verdediger een flinke lading kritiek over zich heen kreeg. Maguire veroorzaakte een door Ilkay Gündogan benutte strafschop nadat hij zelf knullig balverlies had geleden en stond tevens aan de basis van de tweede Duitse treffer. Opnieuw leed de verdediger van Manchester United balverlies, waarna Kai Havertz fraai raak schoot.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Maguire snapt niets van kritiek op zijn persoon: ‘Het is alleen voor de clicks’

Lees artikel

De 29-jarige mandekker was vorig jaar nog een van de sterkhouders van Engeland tijdens het EK, maar zit momenteel in een dip voor zowel club als land. Carragher vraagt zich hardop af of Maguire de mentale weerbaarheid en vechtlust heeft om uit zijn vormdip te raken. “Heeft hij nog steeds hetzelfde vuur in zich?”, schrijft Carragher in zijn column. “Het lijkt te vaak alsof het gewicht van de wereld op zijn schouders rust, alsof hij meer een geschrokken konijn is dan de toonaangevende verdediger die hij was.”

Sinds de komst van Erik ten Hag naar Manchester United is Maguire zijn basisplaats op Old Trafford kwijt. “Ik denk dat het op clubniveau niet meer te redden is', vervolgt Carragher, die Maguire adviseert om te vertrekken bij the Red Devils. “Dit moet zijn laatste seizoen op Old Trafford zijn. Hij moet daar weg. Nu is hij het probleem van Engeland. Toen ik Maguire de laatste twee wedstrijden zag, had ik medelijden met hem.”

Carragher schrijft dat Maguire tot de zomer van 2021 meer wedstrijden voor club en land speelde dan welke andere speler ter wereld. “Het bewijst hoe belangrijk hij was geworden voor United en Engeland. Zijn dip begon kort daarna. Het had een paar wedstrijden moeten duren en niet veertien maanden later nog steeds een gespreksonderwerp moeten zijn.” Carragher is van mening dat de kritiek op de centrumverdediger na het optreden tegen Duitsland terecht is. “Bondscoach Gareth Southgate moet gaan beoordelen of hij mentaal wel sterk genoeg is voor het WK. Want dat is iets waar hij mee worstelde.”

Maguire ging afgelopen weekend tegenover Talksport nog in op de kritiek die hij regelmatig krijgt. “Ik concentreer me niet op anderen en wat mensen zeggen. Ik ben aanvoerder van Manchester United, dus als mensen een verhaal over mij kunnen maken, wordt het groot nieuws. 'Dat is waarom ze het doen, ze houden van de clicks”, aldus Maguire.