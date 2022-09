Vertrouwen in Daley Blind: ‘Voor mij is hij een zekerheidje in het WK-elftal’

Dinsdag, 27 september 2022 om 15:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:03

Arnold Mühren hoopt dat bondscoach Louis van Gaal op het WK in Qatar een plek in zijn elftal inruimt voor Remko Pasveer en Daley Blind. De doelman maakte tegen Polen (0-2 winst) op 38-jarige leeftijd zijn debuut voor Oranje en wist vervolgens ook tegen België (1-0) de nul te houden. Als linker wingback geeft Mühren daarnaast de voorkeur aan Blind boven Tyrell Malacia.

“Ik vind Pasveer een doelman, die rust en zekerheid uitstraalt en dat is erg belangrijk. Er is niks zo vervelend als een zenuwlijder onder de lat”, zegt Mühren tegenover De Telegraaf. De voormalig profvoetballer van onder meer Ajax en Manchester United én 23-voudig international van Oranje beoordeelt het optreden van Pasveer tegen België met een 8. “Het was een prima redding op die bal van Amadou Onana. Op het eind had Remko wel geluk met de bal op de paal, maar al met al vind ik dat hij een goede wedstrijd heeft gekeept.”

“Met zijn voetballende kwaliteiten is hij belangrijk in de opbouw”, vervolgt Mühren, die Pasveer ziet als een goed vertrekpunt voor de aanvallen omdat hij makkelijk opent naar de linker- en rechterkant. “Het zal voor de plek onder de lat op het WK uiteindelijk tussen Pasveer en Jasper Cillessen gaan. Zijn leeftijd en dat hij nooit eerder actief was op een groot toernooi zeggen me niks. Ik kijk naar wat de keepers op dit moment presteren, ook bij hun club, en dan vind ik dat Pasveer op dit moment een streepje voor heeft.”

Blind kreeg tijdens de recente Nations League-duels van het Nederlands elftal als linker wingback de voorkeur boven Malacia. Mühren stelt dat de verdediger van Ajax net als Dumfries tegen België minder sterk speelde dan normaal. “Maar voor mij is hij een zekerheidje in het WK-elftal”, aldus de oud-prof. “Hij is zo enorm belangrijk in het opbouwende gedeelte en is tactisch zo’n slimme speler, dat ik hem altijd op zou stellen. Er wordt wel eens gezegd, dat hij niet snel genoeg meer is om mee te kunnen, maar dat compenseert hij door zijn sterke positionering.”