‘Ik zeg tegen iedereen dat Mohammed Kudus in mijn broekzak zat’

Dinsdag, 27 september 2022 om 15:30 • Wessel Antes • Laatste update: 15:49

In de serie Ex on the Pitch komen twee ex-profvoetballers op bezoek in De Voetbalfabriek in Almere. Samen met presentator Jelle Kusters blikken ze terug op hun carrière en spelen ze een aantal minigames. In de vijfde aflevering is het de beurt aan Kees Luijckx en Yuri Cornelisse, die in het seizoen 2009/10 samen speelden bij ADO Den Haag.

Kees Luijckx werd in het seizoen 2006/07 door AZ uitgeleend aan Excelsior Rotterdam. Op de laatste speeldag van dat seizoen verspeelde AZ het kampioenschap door op Woudestein te verliezen van Excelsior. Luijckx speelde een hele goede wedstrijd voor Excelsior, iets wat bij AZ-aanvoerder Stijn Schaars niet in goede aarde viel. “Hij noemde me toen mafkees. Het gaf mij toen best wel veel naamsbekendheid. Iedereen wist ineens wie ik was”, aldus Luijckx.



Bekijk de video voor anekdotes van Luijckx over spelen tegen Lionel Messi en Mohammed Kudus

Pranks

Later kwam Luijckx uit voor ADO, waar hij samenspeelde met Cornelisse. “We hebben mooie tijden beleefd samen, vooral omdat we elke dag zeker anderhalf uur met elkaar in de auto zaten. Dan stonden we bijvoorbeeld in de file en dan was iemand in de auto naast ons in zijn neus aan het peuteren. Yuri deed dan zijn raam omlaag, waarop die man naast ons hetzelfde deed. Dan zei Yuri: Stuur je een kaartje als je boven bent?”

Ook cabrio’s waren in de omgeving van Cornelisse niet veilig. “Als er een cabrio achter ons reed, ging Yuri zijn ruit schoonmaken, waarna al die spray in die cabrio belandde.” Volgens Cornelisse zijn de pranks na het seizoen bij ADO niet gestopt. “Ik doe die dingen nog steeds en dan heb ik zelf de grootste lol. Mijn kinderen zeggen dan dat ik normaal moet doen”, grapt Cornelisse.

Niet alleen in de auto, maar ook in de kleedkamer werden er door Cornelisse genoeg grappen uitgehaald. “Wij plasten in de shampoofles die op de club stond. Wanneer iemand dan te gierig was om shampoo te kopen, stond hij zonder het door te hebben elke keer zijn haar te wassen met pis”, vertelt Cornelisse. “Het leuke hieraan is dat het kan in het voetbal. Als je op een andere werkplek in iemands shampoo plast, word je meteen ontslagen”, lacht Luijckx.

Wanneer Luijckx wordt gevraagd naar zijn minst favoriete trainer hoeft hij niet lang na te denken. “Jij denkt natuurlijk dat ik Streppel ga zeggen, maar ik vind hem een hele goede trainer. Hij heeft alleen af en toe wat rare fratsen. Mijn minst favoriete trainer was Glen Riddersholm. Hij was mijn trainer in Denemarken. Ik heb wel eens met hem in een ruimte gezeten waar het er heel hard aan toe ging. Er was totaal geen respect meer van beide kanten."