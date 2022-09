Gemeente Den Haag legt supporters ADO nieuw verbod op

Dinsdag, 27 september 2022 om 14:46

Bij de wedstrijden tussen ADO Den Haag en NAC Breda zijn dit seizoen geen uitsupporters welkom. Dat laat de gemeente Den Haag weten in een officiële verklaring. Aanleiding zijn serieuze ongeregeldheden tijdens de edities vorig jaar. Zo werd er met vuurwerk gegooid en werden toiletten gesloopt en beklad.

ADO en NAC troffen elkaar afgelopen seizoen in de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Bij het duel in Den Haag waren er verschillende ongeregeldheden. Zo werd er onder meer met vuurwerk gegooid door de fans van NAC. Ook moesten de toiletten het ontgelden. "In lijn met de lik-op-stuk-afspraken tussen burgemeesters van betaald voetbalgemeenten is afgesproken dat als dergelijke ongeregeldheden zich voordoen er geen uitpubliek bij beide wedstrijden in het daaropvolgende seizoen wordt toegestaan", aldus de gemeente Den Haag.

Onderweg naar Breda richtten supporters van ADO vernielingen aan in hun eigen supportersbussen. Partner Van Heugten Tours sprak over 'enorme schade' en gaf aan dat het voor de buschauffeur en stewards 'een onveilige en nare ervaring' was. ADO besloot daarop geen uitsupporters meer mee te nemen in de play-offs. Ook werden vier supporters van ADO Den Haag opgepakt voor vechtpartijen rond de uitwedstrijd bij NAC.

ADO heeft niet gereageerd op de uitspraak van de gemeente Den Haag, maar zegt zich 'te conformeren aan de lijn van de gemeente'. Op 14 oktober staat de eerste ontmoeting gepland tussen NAC en ADO in het Rat Verlegh Stadion. De return is op 3 februari volgend jaar. Ook bij wedstrijden tussen Jong Ajax en ADO zijn geen uitsupporters welkom. Dat verbod is al enkele jaren van kracht vanwege ongeregeldheden in het verleden tussen supportersgroepen van beide clubs.