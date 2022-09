Leandro Paredes verklapt geen enkele band te hebben gehad met Mbappé

Leandro Paredes heeft naar eigen zeggen geen band gehad met Kylian Mbappé tijdens hun gezamenlijke periode bij Paris Saint-Germain. De 28-jarige middenvelder vertrok tijdens de zomerse transferwindow op huurbasis naar Juventus, dat ook een koopoptie heeft bedongen in de deal. Paredes geeft toe dat hij niet veel met Mbappé omging bij PSG, terwijl hij ook benadrukt dat hij geen spijt heeft van zijn vertrek naar Turijn.

“Ik ben niet degene die over Mbappé kan praten”, zegt Paredes tegenover de Argentijnse tak van ESPN. “Ik had een band met degenen met wie ik een relatie had. Maar degenen met wie ik geen relatie had, daar kan ik je niets over vertellen." Het is niet de eerste keer dat Mbappé in het nieuws komt vanwege zijn kille relatie met een ploeggenoot. Ruim anderhalve maand geleden ging het voor de eerste keer goed mis tussen Mbappé en Neymar in de met 5-2 gewonnen thuiswedstrijd tegen Montpellier.

Nadat Mbappé in de eerste helft een penalty miste, volgde er twintig minuten later wederom een strafschop voor de thuisploeg. Mbappé en Neymar kregen ruzie over het feit wie de strafschop mocht nemen. De Braziliaan legde uiteindelijk aan vanaf elf meter en faalde niet, tot irritatie van zijn Franse teamgenoot. Tegen Juventus weigerde Mbappé begin deze maand zijn collega in stelling te brengen om te scoren.

Paredes miste het einde van het afgelopen seizoen vanwege een bovenbeenblessure en koos deze zomer eieren voor zijn geld door zich uit te laten lenen aan Juventus nadat de Franse grootmacht zich versterkte met Carlos Soler en Fabián Ruiz. “Het was een moeilijke beslissing om van club te veranderen zo vlak voor het WK”, aldus de Argentijns international. “Je hebt te maken met een aanpassingsperiode, maar ik denk dat ik de juiste beslissing heb genomen. Ik had speelminuten nodig om op de best mogelijke manier in Qatar aan te komen.”