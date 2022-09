Frenkie gaat alsnog overstag maar blijft tot best betaalde spelers behoren

Dinsdag, 27 september 2022 om 13:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:56

Na een zomer vol spanningen lijken Frenkie de Jong en Barcelona alsnog dichter tot elkaar te komen wat betreft een salarisverlaging. Beide partijen gaan op korte termijn met elkaar om de tafel, wat uiteindelijk moet leiden tot een overeenkomst waarbij de middenvelder zijn contract gaat aanpassen naar de nieuwe standaarden van de club. door de financieel erbarmelijke situatie heeft Barça een nieuw salarisplafond ingesteld. De Jong blijft wel een van de best betaalde spelers binnen de selectie, meldt AS.

De Jong beschikt bij Barcelona over een progressief contract, wat betekent dat hij meer gaat verdienen naarmate de contractjaren verstrijken. Daar staat tegenover dat hij nu concessies moet doen. Volgens AS komen Barcelona en De Jong steeds dichter tot elkaar wat betreft de contractonderhandelingen en is het een kwestie van tijd voordat de Oranje-international instemt met salarisverlaging. De Jong heeft altijd vastgehouden aan het feit dat hij niet weg wil bij Barcelona. Manchester United kreeg om die reden nul op het rekest afgelopen zomer.

Barcelona haalde deze zomer alles uit de kast om het miljoenensalaris van de Nederlander te verminderen. Zo dreigde president Joan Laporta begin augustus met juridische stappen tegen De Jong om het contract van de middenvelder ongeldig te kunnen verklaren. De beloofde voorwaarden zouden namelijk tot stand zijn gekomen door ‘criminele acties’ van het vorige bestuur. Laporta zou De Jong inmiddels hebben verzekerd dat hij deze plannen niet langer gaat doorzetten. Spaanse media melden dat De Jong ook na de contractonderhandelingen tot de best betaalde spelers binnen de selectie blijft behoren.

Maandag keerde De Jong terug bij Barcelona. Afgelopen donderdag viel de middenvelder geblesseerd uit in het Nations League-duel met Polen (0-2). De Jong bleef halverwege de wedstrijd achter in de kleedkamer en werd vervangen door Marten de Roon. Onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig de schade exact is. Ook Memphis Depay keerde geblesseerd terug van de inderlandbreak. De aanvaller kampt met een hamstringblessure. Ronald Araújo en Jules Koundé liepen daarnaast tijdens hun interland voor respectievelijk Uruguay en Frankrijk vervelende spierblessures op.