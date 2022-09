Beelden: Porsche Panamera van Ihattaren gaat in vlammen op

Dinsdag, 27 september 2022 om 12:43 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:45

Shownieuws heeft beelden gedeeld van de flink beschadigde Porsche Panamera van Mohamed Ihattaren. De middenvelder annex aanvaller van Ajax is in de nacht van dinsdag op woensdag vermoedelijk slachtoffer geworden van brandstichting. Op de beelden is onder meer te zien hoe de plek is afgezet met linten van de politie. Onder meer de ramen zijn kapot en de voorkant van het voertuig is flink beschadigd.

Politiebronnen meldden dinsdagochtend aan De Telegraaf dat de auto van Ihattaren rond drie uur in de nacht in vlammen is opgegaan. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon ernstige schade niet voorkomen. De auto van Ihattaren stond geparkeerd aan de Bernadottelaan, een straat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Maandag stapte Ihattaren in het huwelijksbootje met zijn vriendin Yasmine. De politie Utrecht gaat dinsdag buurtonderzoek doen om te achterhalen wie achter de mogelijke brandstichting zit. Ook worden camerabeelden bekeken.