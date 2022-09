Mohamed Ihattaren komt via Instagram met reactie en bevestigt autobrand

Dinsdag, 27 september 2022 om 12:27 • Wessel Antes • Laatste update: 12:57

Mohamed Ihattaren heeft via Instagram gereageerd met een overduidelijke boodschap richting de daders van de autobrand die in de nacht van maandag op dinsdag plaatsvond in de Utrechtse wijk Kanaleneiland: “Jaloezie heerst in de lucht”, schrijft Ihattaren met een lachende emoticon. “Gelukkig is materiaal makkelijk vervangbaar”, voegt hij daar nog aan toe. De Telegraaf kwam dinsdagochtend met het nieuws dat de Porsche Panamera van de twintigjarig Ajacied in vlammen was opgegaan.

De Utrechtse politie had al een vermoeden van brandstichting, maar deze boodschap van Ihattaren lijkt het inmiddels al te bevestigen. Niet geheel toevallig ging vorige week de auto van zijn broer in vlammen op. Maandagmiddag stapte Ihattaren in het huwelijksbootje met TikTok-ster Yasmine. Beelden van die festiviteiten werden veelvuldig gedeeld op sociale media. De auto van de linkspoot stond geparkeerd aan de Bernadottelaan, een straat in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. De politie Utrecht gaat dinsdag buurtonderzoek doen om te achterhalen wie achter de mogelijke brandstichting zit.