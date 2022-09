Chaos compleet bij SV Spakenburg: voltallige bestuur stapt op

Dinsdag, 27 september 2022 om 11:59 • Laatste update: 13:15

SV Spakenburg moet op zoek naar een nieuw bestuur. Dinsdag is bekend geworden dat het huidige bestuur de functies per direct ter beschikking stelt. Als belangrijkste reden wordt 'een verschil van inzicht tussen het bestuur en de Raad van Advies over de operationele uitvoering van het veiligheidsbeleid' gegeven. Het bestuur zegt niet langer de gewenste steun te ervaren.

Het is al een tijdje hommeles bij Spakenburg. De amateurvereniging heeft naar eigen zeggen te maken met een groep relschoppers die steevast voor problemen zorgt. Zo waren er vorig jaar bedreigingen, vernielingen, vechtpartijen, drugsgebruik en -handel en vloog er een staaf door de ruit bij een van de bestuursleden. Het bestuur besloot daarop enkele stadionverboden uit te delen, maar verschilt daarover nu van mening met de Raad van Advies.

"Omdat veiligheidsbeleid een van de speerpunten van het bestuur is, is daarvoor draagvlak binnen de vereniging nodig en de vrijheid om binnen de kaders te handelen. Het bestuur is van mening dat dit draagvlak nu is weggevallen, de reden waarom alle bestuurlijke functies ter beschikking worden gesteld", valt te lezen in een verklaring. "Het bestuur en de Raad van Advies betreuren de ontstane situatie en beseffen dat dit niet wenselijk is voor SV Spakenburg."

Spakenburg zit in de maag met de groep die zich de Harde Kern Spakenburg (HKS) noemt. De zogeheten fans uiten bedreigingen en intimidaties aan spelers, bestuursleden en vrijwilligers van de club. De uitwedstrijd tegen Scheveningen op 28 augustus vorig jaar mondde uit in vernielingen, bij de thuiswedstrijd tegen Katwijk werd een plastic tas met zelfgemaakte slagwapens gevonden. In april van dit jaar waren er ongeregeldheden rond de thuiswedstrijd tegen Kozakken Boys. Voor het bestuur is de maat nu vol.