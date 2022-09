Nieuw dieptepunt voor uit de gratie geraakte Dortmund-aankoop van 25 miljoen

Dinsdag, 27 september 2022 om 10:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:53

Nico Schulz gaat definitief geen rol van betekenis meer spelen in de A-selectie van Borussia Dortmund, schrijft BILD. De linkervleugelverdediger mag nog wel meetrainen met de hoofdmacht, maar heeft van trainer Edin Terzic te horen gekregen dat hij niet meer in aanmerking komt voor speelminuten in het eerste elftal. Een hard gelag voor de grootverdiener en voormalig Duits international.

Schulz kwam in de zomer van 2019 voor 25,5 miljoen euro over van TSG Hoffenheim en geldt met een jaarsalaris van zo'n vijf miljoen euro tot een van de grootverdieners bij Dortmund, maar heeft sinds zijn komst amper weten te overtuigen. In zijn eerste seizoen kwam Schulz tot elf Bundesliga-optredens, waarvan zeven keer als basisspeler. Een jaar later verscheen hij dertien keer binnen de lijnen. Vorig seizoen stokte de teller bij zestien opwachtingen.

Dit seizoen hoeft Schulz niet op speelminuten te rekenen, daar Terzic heeft aangegeven geen beroep te doen op de vleugelverdediger. Het is de bedoeling dat de Duitser vaker zijn opwachting gaat maken in de Onder 23. Afgelopen donderdag kwam hij ruim een uur in actie in de met 4-2 verloren oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In competitieverband is Dortmund Onder 23 actief op het derde niveau in Duitsland.

Schulz wist al in de voorbereiding dat hij geen rol van betekenis zou gaan spelen. De verdediger slaagde er echter niet in een nieuwe club te vinden, waardoor hij het nu dus op een paar niveau's lager mag laten zien. Ter vergelijking: gemiddeld verdienen spelers op het derde niveau in Duitsland zo'n 120.000 euro per jaar. De hele selectie van het pas gepromoveerde Rot-Weiss Essen is slechts 5,58 miljoen euro waard. Het contract van Schulz loopt door tot medio 2024.