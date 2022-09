Ruud Gullit wordt gezicht van nieuw voetbalprogramma op Ziggo Sport

Dinsdag, 27 september 2022 om 10:35 • Wessel Antes • Laatste update: 11:00

Ziggo Sport Voetbal Café wordt het nieuwe live-voetbalprogramma van Ziggo Sport, zo meldt de commerciële sportzender. Bas van Veenendaal gaat de show presenteren, terwijl Ruud Gullit vaste tafelgast gaat zijn. Het programma wordt iedere vrijdagavond om 21.30 uur uitgezonden.

Aanstaande vrijdag is de eerste uitzending. Ex-prof en analist Jan van Halst schuift dan aan, terwijl ook 45-voudig international Arthur Numan te gast is. Aan de hand van nieuwtjes, weetjes en statistieken bespreekt men in het programma het aankomende voetbalweekend. Gullit is al langer bekend met voetbalprogramma’s op Ziggo: de voormalig middenvelder van onder meer AC Milan en Chelsea schuift regelmatig aan bij Rondo.

Eerder speelde Gullit al een grote rol in een serie op Videoland. In The Next E-Talent: Team Gullit ging Team Gullit, het e-sportsteam van Gullit, op zoek naar hét nieuwe FIFA-talent van Nederland. Uiteindelijk kreeg winnaar Giovanni Bakhuijsen een jaarcontract bij de e-sports-organisatie. Nicky van der Gijp, de zoon van tv-smaakmaker René, was ook een van de deelnemers aan het programma.

Na zijn voetbalcarrière als speler ambieerde Gullit eerst voornamelijk een loopbaan als manager. De zestigjarige Amsterdammer stond uiteindelijk aan het roer bij achtereenvolgens Chelsea, Newcastle United, Feyenoord, Los Angeles FC en Terek Grozny. In 2017 was Gullit een aantal maanden assistent-bondscoach bij Oranje. Daarna had hij geen actieve rol meer binnen de voetballerij, en was hij voornamelijk te zien als analist op televisie.