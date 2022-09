Elftal van de Week: Heracles domineert en 10 jaar na dato weer trefzeker

Dinsdag, 27 september 2022 om 15:00 • Laatste update: 15:02

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag stonden vier wedstrijden uit speelronde acht op het programma. Heracles Almelo won met tien man knap van Helmond Sport (2-0), terwijl ook Willem II en MVV Maastricht hun wedstrijden wonnen tegen respectievelijk TOP Oss en FC Dordrecht.

De vier overgebleven wedstrijden uit speelronde acht hebben ertoe geleid dat Heracles ditmaal hofleverancier is van het Elftal van de Week. De Almeloërs leveren met Marco Rente, Justin Hoogma, Lucas Schoofs, Marko Vejinovic en Emil Hansson liefst vijf spelers af. Willem II is met drie spelers vertegenwoordigd (Michael de Leeuw, Matthias Verreth en Leeroy Owusu). Namens MVV maken Jarne Steuckers en doelman Romain Matthys onderdeel uit van het Team van de Week, terwijl Dordrecht Elso Brito afvaardigt.

Hansson beleeft een van de beste seizoenen uit zijn loopbaan tot dusver. De buitenspeler was in de Keuken Kampioen Divisie al betrokken bij elf doelpunten (vier goals, zeven assists), meer dan iedere andere speler. Ook voor De Leeuw was het een bijzondere avond. De spits van Willem II maakte zijn eerste doelpunt in de Keuken Kampioen Divisie sinds 15 april 2011 (toen namens BV Veendam). In totaal was De Leeuw twee keer trefzeker in de met 3-1 gewonnen uitwedstrijd tegen TOP Oss.

Elftal van de Week: Matthys (MVV Maastricht), Owusu (Willem II), Rente (Heracles Almelo), Hoogma (Heracles Almelo), Brito (FC Dordrecht), Schoofs (Heracles Almelo), Vejinovic (Heracles Almelo), Verreth (Willem II), Steuckers (MVV Maastricht), De Leeuw (Willem II), Hansson (Heracles Almelo).