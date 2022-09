Opnieuw flinke kritiek op bij Ten Hag buiten de boot gevallen internationals

Dinsdag, 27 september 2022 om 08:53 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:57

Engeland is er maandagavond niet in geslaagd om de laatste Nations League-wedstrijd in winst om te zetten. De ploeg van Gareth Southgate boog tegen Duitsland een 0-2 achterstand om in een 3-2 voorsprong, maar moest de punten alsnog delen: 3-3. Opvallend genoeg ging aan alle treffers een persoonlijke fout vooraf. Twee keer ging Harry Maguire de mist in, terwijl bij de laatste treffer Nick Pope er niet goed uit zag.

Nadat beide ploegen met 0-0 gingen rusten, ontpopte het duel zich na rust tot een waar doelpuntenfestijn. Maguire veroorzaakte een door Ilkay Gündogan benutte strafschop nadat hij zelf knullig balverlies had geleden en stond tevens aan de basis van de tweede Duitse treffer. Opnieuw leed de verdediger van Manchester United balverlies, waarna Kai Havertz fraai raak schoot. Bij de 3-3 liet Pope een schot van Serge Gnabry los. Voor Havertz was het vervolgens een koud kunstje om zijn tweede van de avond te maken.

The Daily Mail vond het 'ongemakkelijk' om Maguire 'te zien worstelen'. De mandekker kreeg een 4 als rapportcijfer, het laagste cijfer van alle spelers van Engeland. Ook Raheem Sterling (5), Pope (5.5) en Eric Dier (5.5) kwamen er niet goed vanaf. De BBC noemt Maguire 'een probleem voor Southgate'. "Gareth Southgate kreeg precies wat hij wilde van Engeland als de maatstaf geest en verlangen was, maar precies wat hij niet nodig had van de ongelukkige Harry Maguire en doelman Nick Pope."

"Het grote probleem, en dat zal niet verdwijnen, is dat Maguire precies heeft laten zien waarom hij bij Manchester United is gepasseerd en waarom er zoveel vragen worden gesteld over het blijvende vertrouwen van Southgate in hem", gaat de zender verder. "Southgate heeft een grote oproep te doen aan Maguire, die op dit moment niet in vorm lijkt voor de druk die een WK-campagne met zich mee zal brengen. Southgate zal hem publiekelijk steunen, maar hoe kan hij serieus overwegen om Maguire in de huidige vorm te laten starten op 21 november tegen Iran?"

De Engelse bondscoach weigerde inderdaad zijn spelers af te vallen. "Ik weet dat iedereen zich op Harry concentreert, maar er waren enkele zeer belangrijke momenten die Harry tijdens de twee wedstrijden leverde", aldus Southgate. "Luke (Shaw, red.) is een uitstekende voetballer. Dus moet ik hem buiten de selectie laten omdat hij bij zijn club amper speelt of kiezen we een speler die kan leveren wat je vanavond van hem hebt gezien? Ik weet dat het altijd een discussiepunt zal zijn, maar op deze momenten moeten we ons best doen om onze beste en meest ervaren spelers te steunen. Tenzij er een situatie komt, waarbij het bijna onhoudbaar en onmogelijk is om nog voor hen te kiezen."