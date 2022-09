Vertrokken jeugdexponent van Feyenoord weet ook PSV niet te overtuigen

Dinsdag, 27 september 2022 om 08:49 • Wessel Antes • Laatste update: 09:06

Giulany Ben-David dos Santos heeft tijdens zijn stage bij PSV geen contract kunnen verdienen, zo laat journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad weten. Zodoende is de negentienjarige buitenspeler nog steeds transfervrij. Feyenoord liet Ben-David dos Santos deze zomer weten dat hij geen toekomst heeft in Rotterdam-Zuid. In Eindhoven heeft de voormalig jeugdinternational de trainers van Jong PSV ook niet kunnen overtuigen.

Ben-David dos Santos stond in totaal zes jaar onder contract bij Feyenoord. De Stadionclub nam hem in 2016 over van stadgenoot Sparta Rotterdam. Waar de aanvaller eerst te boek stond als een groot talent in de jeugdopleiding van Feyenoord, kwam het er na zijn overstap naar het beloftenelftal niet meer uit. In veertien wedstrijden voor Feyenoord Onder 21 gaf Ben-David dos Santos slechts één assist.

Ben-David dos Santos is niet het enige jeugdproduct van Feyenoord dat momenteel nog steeds zonder club zit. Ook van Denzel Owusu en Sven Zitman werd deze zomer afscheid genomen. Met name Owusu werd jarenlang gezien als een verdediger die De Kuip kon gaan halen. Ömer Gündüz (TOP Oss) en Abdel Belarbi (ADO Den Haag) zijn inmiddels wel onder de pannen.

Devin Maasbach

Vanuit de Feyenoord Academy kwam maandag een ander opvallend nieuwtje naar buiten: het veertienjarige keeperstalent Devin Maasbach heeft ervoor gekozen om Feyenoord te verlaten. De doelman speelde zes seizoenen voor Feyenoord, maar zegt nu elders aan de slag te gaan. In de reacties op een tweet van Feyenoord Youth Watcher wordt door supporters gevreesd dat Maasbach naar Ajax of PSV vertrekt.