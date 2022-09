Cocu legt specifieke eisen neer bij Vitesse: ‘Dat wordt interessant’

Dinsdag, 27 september 2022 om 07:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:16

Vitesse is er met Phillip Cocu in geslaagd om een op het oog waardige vervanger aan te stellen voor de eerder deze maand opgestapte Thomas Letsch. Cocu is bekend met de club en was er actief als speler, maar wist bij zijn vorige twee jobs als coach geen indruk te maken bij Fenerbahçe en Derby County. Volgens Vitesse-watcher Jeroen Kapteijns van De Telegraaf hangt het avontuur van de voormalig trainer van PSV voor een groot deel samen met eventuele versterkingen die in de winter moeten komen.

De 51-jarige Cocu beleefde zijn grootste successen aan het roer bij PSV. Als hoofdtrainer van de huidig Eredivisie-koploper werd hij tussen 2013 en 2018 driemaal landskampioen, terwijl hij een jaar eerder als interim-trainer beslag legde op de KNVB Beker. Dienstverbanden bij Fenerbahçe en Derby County waren later minder succesvol. Bij Vitesse, de club waar hij tussen 1990 en 1995 actief was als speler, krijgt hij een nieuwe kans in zijn trainerscarrière.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Phillip heeft bepaalde eisen neergelegd bij de clubleiding op het gebied van het versterken van de selectie", vertelt Kapteijns in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. "Dat is interessant om te zien in hoeverre Vitesse daar aan tegemoet kan komen. Er staat nu een selectie die kwetsbaar is en waarvan je je kan afvragen of je er iets mee gaat bereiken dit seizoen. Je moet ook oppassen dat je je hoofd niet in een strop steekt."

Volgens Kapteijns is het van groot belang dat het avontuur bij Vitesse een succes wordt voor Cocu. "Als je met Vitesse onderin blijft hangen is dat ook niet echt lekker voor je carrière", aldus de journalist. "Bij Fenerbahçe (2018) en Derby County (2019/20) is het natuurlijk allebei geen succes geworden. Je moet wel oppassen dat als het bij Vitesse ook tegenvalt, het weleens helemaal klaar kan zijn. Maar daar is hij wel op bedacht, zijn de geluiden."

Volgens Kapteijns valt het te betwijfelen of er iets gaat gebeuren tijdens de winterse transferperiode. "De eigenaar had een heel verhaal. Hij wil het profitable maken, maar de club bestaat sinds eind negentiende eeuw en echt profitable is het meestal niet geweest. De meeste mensen hebben er vooral heel veel geld aan verloren. Maar hij denkt dat er geld uit te halen moet zijn. Of er heel veel geld is om in januari te investeren, is nog maar de vraag."