Matthijs de Ligt krijgt na het leveren van felle kritiek bijval vanuit Engeland

Dinsdag, 27 september 2022 om 08:03 • Wessel Antes • Laatste update: 08:19

Ook Dejan Kulusevski is kritisch over de trainingsmethodes bij Juventus, zo blijkt uit een interview met La Gazzetta dello Sport. De 22-jarige Zweed, die inmiddels onder contract staat bij Tottenham Hotspur, benadrukt dat er in Turijn een stuk minder hard gewerkt wordt dan bij zijn nieuwe werkgever. Eerder was Matthijs de Ligt al kritisch op de werkwijze bij La Vecchia Signora.

De Ligt had het deze zomer zwaar tijdens zijn aankomst bij Bayern München. Trainer Julian Nagelsmann onthulde dat de Oranje-international moeite had om de trainingen bij te benen. De mandekker gaf daarover een verklaring aan Sky Sport Italia. “In Italië gaat het meer over tactiek en systemen. Er wordt minder op intensiteit getraind, en vooral wordt er minder gesprint. Daardoor had ik het in het begin even moeilijk bij Bayern.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In navolging van De Ligt is ook Kulusevski niet echt te spreken over de manier van trainen in Turijn. “We werken hier elke dag hard, meer dan in Italië. Ik ben blij met de manier waarop we hier in Londen te werk gaan, dat is de verdienste van de trainer (Antonio Conte, red.), zeker weten. Bij Tottenham werken we veel meer in de sportschool, en de resultaten zijn er. Mijn wereld is veranderd.” Kulusevski wordt al sinds januari gehuurd van Juventus. Sindsdien was de buitenspeler goed voor zes doelpunten en elf assists in Londen.

Waar Kulusevski bij the Spurs inmiddels basisspeler is, was zijn dienstverband bij Juve tot dusver minder succesvol. In januari 2020 werd een bedrag van maar liefst 35 miljoen euro neergelegd bij Atalanta, waarna de linkspoot slechts negen doelpunten maakte in 74 officiële wedstrijden voor Juventus. De Zweed moest onder meer Federico Chiesa vaak voor zich dulden.